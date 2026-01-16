O tom, že policie Kotlára vyšetřuje kvůli jeho výrokům o vakcínách proti covidu, informovala loni v říjnu různá slovenská média a opoziční strana Svoboda a Solidarita.
Kotlár, který je zároveň poslancem, loni v březnu tvrdil, že mRNA vakcíny proti covidu-19 mohou u naočkovaných lidí vyvolat rakovinu a měnit lidskou DNA.
Očkované lidi zároveň přirovnal ke geneticky modifikované kukuřici a vyslovil se pro zákaz používání těchto vakcín. Při kritice se opíral o tvrzení české molekulární genetičky Soni Pekové, jejíž kvalifikaci v této záležitosti některá slovenská média zpochybnila.
Kotlárova vyjádření vyvolala kritiku odborníků, zastal se ho naopak slovenský premiér Robert Fico. Tento politik v minulosti například tvrdil, že očkování proti covidu-19 bylo pouze byznysem a vakcíny označil za experimentální.
Předseda strany PRO z poslaneckého klubu SPD Jindřich Rajchl před několika dny informoval, že Kotlár bude hlavním hostem semináře věnovaného pandemii covidu-19, který 26. ledna pořádá ve Sněmovně. Za pandemie Rajchl brojil proti opatřením, jež kvůli ní zaváděla tehdejší vláda Andreje Babiše. SPD je součástí nového Babišova kabinetu.