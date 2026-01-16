Kotlára mířícího na Rajchlův seminář o covidu obvinili ze šíření poplašné zprávy

Slovenská policie obvinila vládního zmocněnce pro prověření postupu státu za pandemie nemoci covid-19 Petera Kotlára z šíření poplašné zprávy. Kotlár vyvolává kontroverze svými výroky o nebezpečí vakcín proti covidu. O obvinění ví, ale ještě ho podle svých slov neviděl. Podle portálu Pluska.sk je rozsáhlé, má asi 40 stran.
O tom, že policie Kotlára vyšetřuje kvůli jeho výrokům o vakcínách proti covidu, informovala loni v říjnu různá slovenská média a opoziční strana Svoboda a Solidarita.

Kotlár, který je zároveň poslancem, loni v březnu tvrdil, že mRNA vakcíny proti covidu-19 mohou u naočkovaných lidí vyvolat rakovinu a měnit lidskou DNA.

Očkované lidi zároveň přirovnal ke geneticky modifikované kukuřici a vyslovil se pro zákaz používání těchto vakcín. Při kritice se opíral o tvrzení české molekulární genetičky Soni Pekové, jejíž kvalifikaci v této záležitosti některá slovenská média zpochybnila.

Kotlárova vyjádření vyvolala kritiku odborníků, zastal se ho naopak slovenský premiér Robert Fico. Tento politik v minulosti například tvrdil, že očkování proti covidu-19 bylo pouze byznysem a vakcíny označil za experimentální.

Předseda strany PRO z poslaneckého klubu SPD Jindřich Rajchl před několika dny informoval, že Kotlár bude hlavním hostem semináře věnovaného pandemii covidu-19, který 26. ledna pořádá ve Sněmovně. Za pandemie Rajchl brojil proti opatřením, jež kvůli ní zaváděla tehdejší vláda Andreje Babiše. SPD je součástí nového Babišova kabinetu.

