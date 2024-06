Pandemie na Slovensku nebyla, prohlásil zástupce vlády, jenž vyšetřuje covid

„V závěru mého vyšetřování, které přednesu v září, je i jasný důkaz toho, že na Slovensku pandemie nebyla z toho hlediska, co pandemie znamená, z hlediska incidence a ostatních měřitelných parametrů,“ prohlásil poslanec Kotlár na mimořádném zasedání zdravotnického výboru parlamentu.

Podle Denníku N se jednání účastnili i experti a lékaři, kteří během pandemie zachraňovali životy nakažených Slováků. Opoziční poslanci Kotlárovi připomněli, že jen na Slovensku v souvislosti s covidem zemřelo přes 20 tisíc lidí. Zeptali se jej také, zda svá slova myslí vážně. „Smrtelně vážně,“ řekl s tím, že „zatím nemluvíme o vině, kdo je za to zodpovědný, tak buďme radši ticho“.

Právě Kotlár, který spolu s ministryní kultury Martinou Šimkovičovou pravidelně vystupuje v dezinformační televizi Slovan, se totiž po nástupu vlády Roberta Fica stal tím, kdo má vyšetřit průběh pandemie. Tu měla z největší části na starosti vláda expremiéra Igora Matoviče a boj s krizí osciloval od velmi přísného přístupu přes neobvyklá řešení až po velkou benevolenci vlády.

Lékař Kotlár je odpůrcem očkování a ve své funkci zmocněnce chtěl spolupracovat i s českou bioložkou Soňou Pekovou, která rovněž šířila a šíří nepodložené informace. A ještě začátkem roku plánoval, že by lidé s přestupky spáchanými během pandemie mohli plošně dostat amnestii. „Úkolem zmocněnce bude plnit koordinační úkoly zaměřené na posouzení a analyzování zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektivity opatření přijatých v souvislosti s pandemií covidu-19 v letech 2020 až 2022,“ uvedla v lednu vláda. Kotlár tehdy také avizoval, že chce zkoumat složení vakcín proti covidu.

„Plivanec do tváře všem zdravotníkům“

Opozice žádá Kotlárův odchod. „Jsem totálně naštvaný, toto byl plivanec do tváře všem zdravotníkům na Slovensku. Umírali nám v nemocnicích lidé, umírali zdravotníci, záchranáři, sestry, lékaři, a pan Kotlár nám s plechovým ksichtem řekne, že tu žádná pandemie nebyla. Oni si z nás normálně dělají srandu?“ rozčílil se například poslanec za Křesťanskodemokratické hnutí (KDH) František Majerský, který se až do loňska živil jako záchranář.

„SNS a pan Kotlár přerostli ministryni (zdravotnictví Zuzaně Dolinkové) přes hlavu. Rozhodují o zdravotnictví, řídí ministerstvo a celá koalice ustupuje člověku, který je dezinformátor a jako největší ohrožení světa vidí chemtrails,“ uvedlo také samotné hnutí. „Co pak vlastně dělá? Na co máme zmocněnce pro vyšetřování něčeho, co na Slovensku nebylo?“ ptá se lékař a poslanec strany Svoboda a Solidarita Tomáš Szalay.

Tématem zasedání přitom nebyla Kotlárova slova o pandemii, ale fakt, že se jeho rozhodnutím Slovensko distancovalo od aktualizace mezinárodních zdravotnických předpisů Světové zdravotnické organizace (WHO). Předpisy uváděné pod zkratkou IHR mají za cíl při případné příští pandemii ještě víc zrychlit a usnadnit výměnu informací mezi zeměmi a zajistit přístup k potřebným lékům.

Slováci se takzvaně disociovali jako jediní ze všech členů WHO na světě. I Rusko nebo Čína aktualizaci přijaly všeobecným konsenzem bez hlasování. Odborníci po tomto rozhodnutí mluvili o ostudě pro Slovensko, izolaci země a nebezpečí, že se během příští pandemie nedostane k informacím ani lékům. To Kotlár odmítá s tím, že to není pravda.

„Získali jsme ochranu lidských práv a základních svobod pro občany Slovenské republiky a udrželi jsme si postavení suverénního státu. Neztratili jsme absolutně nic,“ řekl a upozornil, že Slovensko je stále členem WHO a že aktualizované podmínky jsou pro něj nepřijatelné. Až prý americké prezidentské volby znovu vyhraje republikánský kandidát Donald Trump, Spojené státy tyto předpisy také odmítnou.

Pokud bude Slovensko na disociaci od předpisů nadále trvat, v následujících měsících musí své stanovisko do WHO poslat písemně. Zatím tak učinilo jen na nedávném zasedání organizace v Ženevě.

Opoziční strana Svoboda a Solidarita zveřejnila video ze zasedání výboru, na kterém Kotlár řekl, že pandemie na Slovensku nebyla: