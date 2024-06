Prezident Pellegrini nastupuje do úřadu. Složí slib, mezi hosty bude i Zeman

„Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Slovenské republice. Budu dbát o blaho slovenského národa, národnostních menšin a etnických skupin žijících ve Slovenské republice. Své povinnosti budu vykonávat v zájmu občanů a zachovávat i obhajovat ústavu a další zákony,“ pronese Pellegrini ve slavnostním slibu a stane se slovenským prezidentem.

Čestný předseda strany Hlas-SD je v novodobé slovenské historii prvním politikem, který bude mít zkušenosti s výkonem všech tří nejvyšších politických funkcí: v minulosti byl premiérem i předsedou parlamentu. Hlavní část ceremoniálu nástupu nové hlavy státu do funkce bude stejná jako před pěti lety, kdy se hlavou státu stala právnička Čaputová, několik změn však přinese.

Tentokrát ho například budou provázet přísná bezpečnostní opatření, a to v reakci na květnový atentát na premiéra Roberta Fica. Pellegrini tak bezprostředně po inauguraci patrně nezavítá mezi občany, jak to v roce 2019 učinila Čaputová. Pellegriniho fanoušci ho mohou přijít podpořit, budou však za zátarasy, které budou stát ve větší vzdálenosti než jindy.

Prezidentský slib složí Pellegrini v poledne do rukou šéfa Ústavního soudu na slavnostní schůzi parlamentu. Ta nebude v hlavní budově zákonodárného sboru, ale stejně jako před pěti lety v prostorách Slovenské filharmonie v centru Bratislavy, takzvané Redutě. Schůzi povede úřadující předseda parlamentu Peter Žiga.

Národní rada momentálně svého šéfa nemá, a to právě proto, že volby prezidenta vyhrál její dosavadní předseda Pellegrini. Nástupce zatím poslanci nenašli, i vzhledem ke koaličním sporům o to, zda by ho měla zase nominovat Pellegriniho strana Hlas, nebo Slovenská národní strana (SNS) Andreje Danka. Po slibu bude mít Pellegrini svůj prezidentský projev, píše portál Sme.

Peter Pellegrini Už túto sobotu ma čaká ďalší dôležitý krok v mojom živote - slávnostné prevzatie prezidentského úradu. V novom rozhovore pre TASR som prezradil ako bude tento deň prebiehať. A povedal som aj kto bude prvou návštevou, ktorú v paláci pohostím na tradičnom slávnostnom obede



Zeman přijede jako „osobní host“

Ceremoniálu se zúčastní mimo jiné bývalý český prezident Zeman a český expremiér a bratislavský rodák Babiš, který Pellegriniho v jeho předvolební kampani podpořil. Pozváni jsou všichni slovenští exprezidenti i Pellegriniho rivalové z prezidentských voleb. Přítomní budou také poslanci, členové vlády a diplomatického sboru. Podle Sme půjde zhruba o 450 hostů.

Pozvánku dostali i téměř všichni velvyslanci na Slovensku, ruský údajně nepřijde a pošle za sebe svého chargé d’affaires. Není zvykem, aby se na inauguraci zvali zahraniční prezidenti a státníci, Zeman tak podle Macíkové přijede jako „osobní host Petera Pellegriniho“.

Podle dostupných informací na inauguraci nepřijde Fico, který se zotavuje ze střelných zranění. Původně v tento den slovenský ministerský předseda plánoval účast na summitu o míru na Ukrajině ve Švýcarsku, kde ho zastoupí šéf slovenské diplomacie Juraj Blanár.

Na sobotní odpoledne má Pellegrini, už jako nový prezident, naplánovanou přehlídku jednotek slovenské armády, účast na bohoslužbě a také převzetí úřadu od Čaputové, která se o další pětiletý mandát neucházela.

Na slavnostní oběd Pellegrini pozval patnáct mladých lidí a stejný počet seniorů. „Chce tím naznačit spojování společnosti,“ vysvětlila jeho mluvčí Patrícia Medveď Macíková. Čaputová v roce 2019 hostila seniory, její předchůdce Andrej Kiska zase v zahradách paláce podával oběd lidem bez domova, seniorům a lidem, kteří vyrostli v dětském domově.

„Pan prezident by chtěl hned od začátku spojovat jednotlivé společenské skupiny tak, aby na konci bylo možné smíření společnosti,“ dodala mluvčí s tím, že hosté budou v paláci sedět u čtyř stolů a Pellegrini si každý chod oběda dá u jiného stolu tak, aby si s každou skupinou mohl popovídat. Senioři a studenti mají sedět tak, aby se skutečně mohli dát vzájemně do řeči. Obsluhovat budou studenti hotelových škol a podávat se bude jídlo ze slovenských a sezonních surovin.

Proti rivalovi se ostře vymezil

Pellegrini pak položí věnec k pomníku na místě tragické nehody spoluzakladatele Československa Milana Rastislava Štefánika. Stejně jako Čaputová v roce 2019 i Pellegrini po inauguraci položí také věnec k památníku Brána svobody, který je věnován obětem takzvané železné opony. Slavnostní den pak zakončí recepce v zahradě Bratislavského hradu zhruba pro 500 lidí. Tam už si může nový prezident pozvat i své blízké.

Osmačtyřicetiletý Pellegrini, který je podle průzkumů nejdůvěryhodnějším slovenským politikem, v druhém kole prezidentských voleb porazil diplomata a exministra zahraničí Ivana Korčoka. Dostal 53,12 procenta hlasů (přibližně 1,4 milionu), Korčok 46,87 procenta (zhruba 1,2 milionu). Volební účast činila asi 61,14 procenta a byla nejvyšší od roku 1999.

Předseda parlamentu v kampani obhajoval rozhodnutí Ficovy vlády zastavit ze státních zásob vojenskou pomoc Ukrajině, která se už déle než dva roky brání ruské vojenské invazi. Vymezil se také proti rozhodnutí české vlády přerušit kvůli rozdílným pohledům na některá zahraničněpolitická témata mezivládní konzultace se Slovenskem. O českém prezidentovi Petru Pavlovi v souvislosti s válkou na Ukrajině řekl, že „je generál a rád by bojoval“.

Konflikt hrál v kampani před druhým kolem významnou roli, Pellegrini začal operovat s tezí, že pokud vyhraje Korčok, Slovensko do něj zatáhne.

Letos v únoru Pellegrini také při hlasování parlamentu podpořil změny v trestním právu, které kritizovala Čaputová, slovenská opozice i evropské instituce a které na Slovensku vyvolaly sérii protivládních demonstrací.

Rodák z Banské Bystrice dlouhodobě působil ve Ficově straně Směr-SD, za kterou se také v roce 2018 stal premiérem. A to poté, co celonárodní protesty po vraždě investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové přiměly předsedu vlády Fica k demisi. Následovaly volby, které Směr prohrál. Pellegrini pak s několika kolegy z partaje odešel a založil Hlas. Je svobodný a bezdětný, do prezidentského paláce tak zamíří sám.