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Pellegrini se staví Ficovi na odpor. Kvůli ministrovi osloví Ústavní soud

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  16:47
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Slovenský prezident Peter Pellegrini nadále odmítá jmenovat novým ministrem životního prostředí současného náměstka na tomto ministerstvu Filipa Kuffu, kterého mu na žádost koaliční strany SNS opakovaně navrhl premiér Robert Fico. Pellegrini to zdůvodňuje tím, že nejprve požádá Ústavní soud o výklad základního zákona ohledně pravomocí hlavy státu.

Podle dosavadní ústavní praxe slovenští prezidenti vyhověli návrhům úřadujícího premiéra na jmenování či odvolání člena jeho kabinetu. Bývalí dva slovenští prezidenti však během svých mandátů ovlivnili složení formujících se nových vlád, když se postavili proti některým zvažovaným personálním nominacím. Učinili tak ovšem ještě předtím, než jmenovali nového premiéra.

Slorvenský prezident Peter Pellegrini (16. září 2026)
Náměstek na slovenském ministerstvu životního prostředí Filip Kuffa (21. září 2026)
Slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba na tiskové konferenci v Praze (30. ledna 2026)
Západní politici usilují o válku s Ruskem, my bojovat nebudeme, řekl Fico (20. září 2026)
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„Jsem přesvědčen, že prezident jako nejvyšší volený ústavní činitel nemá být v těchto otázkách jen pošťák, který orazítkuje jakýkoliv návrh předsedy vlády,“ řekl Pellegrini ke sporu o jmenování Kuffy. Výhrady vůči němu hlava státu dříve zdůvodnila policejním vyšetřováním, v němž by Kuffa podle prezidenta mohl být kvůli své dosavadní práci na ministerstvu životního prostředí obviněn.

Pellegrini žádá Ústavní soud o výklad ústavy, zda prezident může ze závažných důvodů, které se týkají kandidáta na člena vlády, tuto nominaci odmítnout. Řekl, že do rozhodnutí soudu Kuffu nejmenuje. Ústavní soud nemá lhůtu pro podání výkladu ústavy. Mandát současné vlády skončí po volbách plánovaných na září příštího roku. Fico v reakci uvedl, že nynější rozhodnutí prezidenta bere na vědomí.

Poslanec za opoziční stranu Svoboda a Solidarita (SaS) Alojz Hlina v reakci řekl, že záležitost může zemi posunout k prezidentskému systému a vést k vzniku druhého politického centra moci, jež bude v prezidentském paláci. To by se podle něj stalo v případě, že by hlava státu získala silnější pravomoci při jmenování členů vlády.

Ministerstvo životního prostředí dočasně řídí Fico, a to od konce září, kdy Pellegrini odvolal ministra Tomáše Tarabu. Učinil tak poté, co nejmenší vládní partaj Slovenská národní strana (SNS) pomohla opozici prosadit v Národní radě její návrh na vyslovení nedůvěry Tarabovi.

Šéf SNS Andrej Danko žádal výměnu Taraby už letos na jaře. Dostal se kvůli tomu do sporu s Ficem, který v září nejprve podal Pellegrinimu návrh na odvolání Taraby, ale následně ho stáhl s odůvodněním, že po návratu Taraby do parlamentu by tam vládní koalice přišla o většinu.

Následně SNS, které po posledních volbách podle koaliční smlouvy připadlo mimo jiné právě ministerstvo životního prostředí, pomohla opozici vyslovit nedůvěru Tarabovi a novým ministrem navrhla Kuffu. Na tomto návrhu strana setrvala i po Pellegriniho výhradách.

Po odvolání Taraby má vládní koalice v parlamentu většinu už jen jednoho hlasu. Taraba tam působí jako nezařazený poslanec a přidal se k němu i další už bývalý vládní zákonodárce. Krátce po svém odvolání Taraba oznámil, že zakládá novou politickou stranu Taraba – Rozvoj Slovenska.

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