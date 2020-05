Slovensko otevře hranice, až v okolních státech klesne výskyt na jeho úroveň, naznačil Matovič

Bratislava Slovensko od středy urychlí rušení karanténních opatření, které zavedlo s cílem omezit šíření koronaviru. Nově budou moci otevřít již všechny prodejny s výjimkou nákupních center, dále terasy restaurací, s omezeními i hotely, obnoví se pořádání bohoslužeb a konání svateb. Novinářům to v pondělí řekl premiér Igor Matovič.

Z jeho vyjádření také vyplynulo, že hranice se sousedními zeměmi Bratislava plánuje otevřít až poté, co v těchto státech klesne výskyt koronaviru na úroveň Slovenska. Země od 25. dubna nikdy nezaznamenala dvouciferný denní přírůstek počtu nakažených.

„Vzhledem k mimořádné odpovědnosti lidí a respektu vůči pravidlům jsme dokázali výskyt viru snížit na absolutní minimum. Dokázali jsme být úspěšní a obrovské poděkování patří všem lidem, kteří opatření dodržovali,“ řekl po schůzce s epidemiology Matovič, který se dříve řadil spíše k zastáncům pomalejšího uvolňování restrikcí.

Uvolnění karanténních opatření se od středy bude vztahovat také na muzea, galerie, kadeřnictví, venkovní turistické atrakce a s omezeními rovněž na taxislužby. Například pro ubytovací zařízení budou nadále platit omezení: jídlo dostanou hosté pouze na pokoj, který musí být vybaven koupelnou a toaletou.

Matovič naznačil, že země své hranice se sousedy otevře až poté, co v okolních státech počty případů nákazy koronavirem klesnou na úroveň Slovenska. „Čím dříve se budou mít ostatní země tak dobře jako my, o to dříve můžeme otevírat hranice. V pondělí je nakažených v okolních zemích (v přepočtu na obyvatele) desetinásobně více než na Slovensku. Je logické, že se musíme chránit,“ řekl premiér.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček minulý týden uvedl, že hranice Česka se sousedními státy by se měly plně otevřít od července. V ubytovacích zařízeních na Slovensku Češi dlouhodobě tvoří nejpočetnější zahraniční klientelu.

Prodejny na Slovensku navzdory postupnému rušení omezení zůstávají uzavřené o nedělích. Nadále platí omezení ohledně počtu zákazníků, kteří mohou být v jednom okamžiku v prodejně, a to v závislosti na velikosti prodejní plochy.

První ze čtyř etap uvolňování omezení zavedlo Slovensko před zhruba dvěma týdny. Nyní spustí najednou druhou i třetí fázi. Jako poslední v zatím neupřesněném termínu, podle Matoviče nejdříve za dva týdny, by mělo být rozhodnuto, zda se budou moci otevřít kina, divadla, školy, nákupní centra, koupaliště a zda skončí omezení pro ubytovací zařízení a restaurace.

V neděli testy na Slovensku odhalily jen pět nakažených koronavirem. Pětimilionová země dosud zaznamenala celkově 1413 nakažených, z nich 643 pacientů se vyléčilo a 25 lidí s koronavirem zemřelo.