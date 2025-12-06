Policie na Slovensku zbila českého dělníka, píše deník. Muž zásah živě vysílal

Policie údajně dorazila do hostelu s požadavkem, aby se Ardian Bobaj okamžitě vystěhoval. Situace ale podle muže rychle přerostla v konflikt, během kterého ho jeden ze zasahujících policistů napadl.
Bobaj zásah zachytil pomocí mobilního telefonu, ze kterého dění na pokoji vysílal živě na sociální síti TikTok. Na zveřejněném videu je vidět, jak policista Bobaje tluče na posteli, co této reakci předcházelo není jasné.
„Řekli mi, že jsem černý bastard a že na Slovensku nemají rádi černé bastardy,“ popsal Bobaj deníku SME událost z 29. listopadu.
Muž tvrdí, že po napadení kašlal a zvracel krev. A následně raději opustil Slovensko. Uvedl, že se po incidentu necítí bezpečně a nevěří, že by mu místní policie dokázala poskytnout ochranu.
Bobaj, který pochází z Albánie, má podle SME české občanství a pracoval jako jeřábník na stavbě nedaleké bánskobystrické fakultní nemocnice. Ačkoli zatím nepodal trestní oznámení, zvažuje to.
Slovenská policie mezitím dle SME zahájila vlastní vyšetřování, které má objasnit průběh zásahu i chování jednotlivých strážníků. Video z hostelu mezitím vyvolalo debatu na sociálních sítích.