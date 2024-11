„Dne 20. listopadu se v Moskvě na zastupitelství Kurské oblasti uskutečnilo setkání vedení tohoto subjektu Ruské federace se starostou slovenské obce Smilno V. Baranem a bývalým poslancem Národní rady Slovenské republiky A. Korbou, organizátory sbírky na pomoc civilnímu obyvatelstvu regionu, zasaženému akcemi ukrajinských ozbrojených formací,“ píše ambasáda.

A dodává, že celkových 52 tisíc eur (1,3 milionu korun) společně vybrali nejen slovenští, ale i čeští občané. „Budou použity na humanitární účely na pomoc těm, kteří to nejvíc potřebují,“ oznamuje také velvyslanectví – v době, kdy ruská agrese na Ukrajině trvá už přes tisíc dní a kdy mnohonásobně větší ztráty na životech a majetku než Rusové z Kurské oblasti mají Ukrajinci.

Jak starosta obce ležící nedaleko Bardejova, tak jeho doprovod Korba na sobě při předání šeku měli vojenskou uniformu. Portál Korzár dále uvádí, že Baran chtěl peníze příští rok doručit osobně až do Kurské oblasti. Korba byl zase jedním z iniciátorů setkání Barana s ruským velvyslancem na Slovensku Igorem Bratčikovem, které vyhlášení sbírky předcházelo.

Baran se svou podporou Ruska netají. Ukrajinu například označil za „banderovský režim podporovaný rozvědkou USA a Velké Británie“. „Jako se Fekišovce staly symbolem nefungující obecní samosprávy, Smilno se v tomto případě může stát příkladem, jak daleko může dojít ruská propaganda při manipulaci lidí, kteří jsou internetově zranitelnější,“ hodnotí pro Korzár Baranovu sbírku politolog Tomáš Koziak.

Starosta však není na Slovensku jediný, kdo má v plánu vyrazit do hlavního města státu, který Slováky vede na seznamu nepřátel. Příští rok v květnu tam chce odjet i slovenský premiér Robert Fico a zúčastnit se oslav konce druhé světové války po boku diktátora Vladimira Putina. O cestě Fico s dovětkem „kdo mi v tom zabrání?“ mluvil už dřív.

A ve čtvrtek slovenská média informují, že premiér do Moskvy pojede spolu se se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem. Fico to oznámil po setkání s ním v Bělehradě. „Dohodli jsme se, že v květnu pojedeme do Moskvy,“ řekl.