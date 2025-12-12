Opozice se už ve středu obrátila na ústavní soud s žádostí, aby zákon přezkoumal a pozastavil jeho účinnost. Výhrady už dříve vyjádřila Evropská komise a také slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka.
Lídr slovenské opozice Michal Šimečka novinářům po hlasování řekl, že vládní koalice zrušila nezávislou instituci zaměřenou na boj proti korupci a v uplynulých dnech prosadila i další změny proti principům právního státu. Na příští úterý svolal protivládní demonstraci.
Podle opozice kabinet premiéra Roberta Fica ovládne úřad, se kterým se dříve dostalo do sporu ministerstvo vnitra. Opoziční politici také tvrdili, že klesne úroveň ochrany oznamovatelů a že nový zákon je mstou vlády vůči současnému úřadu.
Dosavadní právní úprava se týká poskytování ochrany takzvaným whistleblowerům, kteří upozornili na korupci nebo jiné protiprávní jednání například na svém pracovišti. Nově budou muset úřady i žalobci poskytnutou ochranu průběžně přezkoumávat, a to i na žádost zaměstnavatele.
Nový zákon o úřadu na ochranu obětí trestných činů a oznamovatelů protispolečenské činnosti slovenská sněmovna původně schválila v úterý. Už ve čtvrtek ho vetoval prezident Pellegrini a vzápětí o normě začal opět jednat parlament.
Ten už dříve z předlohy vyřadil ustanovení, které mělo zúžit možnosti přiznání ochrany oznamovatelům protispolečenské činnosti. Tato úprava má podle vládních poslanců zajistit, že nový zákon nebude v rozporu s pravidly Evropské unie. Na nesoulad původního návrhu s unijním právem upozorňoval Žilinka.
Prezidentská kancelář vrácení zákona sněmovně zdůvodnila absencí důvodů pro zkrácené legislativní řízení o návrhu, vážnými věcnými připomínkami k nedostatečné ochraně obětí a nevyřešenými výhradami ze strany Evropské komise s možnými následky pro Slovensko.
Podle opozice ale slovenský prezident, který je bývalým šéfem jedné z trojice nynějších vládních stran, rychlým vetováním zákona umožnil vládě obratem normu opět prosadit. Po prolomení prezidentského veta byla poslední řádná schůze slovenské sněmovny v letošním roce ukončena.
Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok, jehož úřad nový zákon připravil, v minulosti bez souhlasu úřadu na ochranu oznamovatelů postavil mimo službu skupinu stíhaných elitních policistů, kteří získali postavení whistleblowera.
Za to ministerstvo opakovaně dostalo pokuty, kvůli kterým se s úřadem soudí. Vládní politici i Šutaj Eštok tvrdili, že právě v tomto případě byl systém ochrany zneužitý.
Nynější Ficova vláda už v minulosti prosadila změny zákonů, které jí umožnily vyměnit vedení některých institucí, včetně veřejnoprávní televize a rozhlasu.