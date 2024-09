V Polsku se snaží odvrátit zatopení Nisy, v Rakousku záplavy narušily kampaň

V noci na úterý v Dolní Rakousích kvůli pokračujícím záplavám evakuovali sedm vesnic a obcí. Červený kříž zřídil nouzové ubytování na výstavišti v Tullnu, v noci ho využilo asi 450 lidí. Evidují již pátou oběť povodní. V obci Würmla nedaleko Tullnu zemřela ve svém zaplaveném domě 81letá žena.

Nouzové centrum v Tullnu má 1000 míst a k dispozici jsou lehátka, polní kuchyně a krizoví pracovníci. Do rána tam zůstalo 325 lidí, uvedla za Červený kříž Sonja Kellnerová. Lidé teď čekají, až opadne voda, aby mohli zkontrolovat škody na svém majetku.

V pondělí večer v Kremži na břehu stejnojmenné řeky, která je přítokem Dunaje, muž na invalidním vozíku pravděpodobně nerespektoval zábranu, přiblížil se k řece a sjel do ní. Zachránili ho hasiči.

Tragické povodně přinutily rakouské politiky ke zrušení nebo odložení předvolebních akcí a televizních debat před volbami, jež se budou konat 29. září. Rakouský kancléř a předseda Rakouské lidové strany (ÖVP) Karl Nehammer vyhlásil „přestávku“ v kampani, ačkoli zkušení pozorovatelé soudí, že nic takového nenastalo, píše agentura Reuters.

Nehammer navštívil Dolní Rakousy a předsedal krizovému štábu ve Vídni, přičemž na sociálních sítích pravidelně zveřejňuje fotografie sama sebe. „Ovšemže volební kampaň pokračuje, jenom je teď zaměřena na toto téma, a on se to snaží obrátit ve svůj prospěch,“ řekl k tomu politický analytik Thomas Hofer.

Na sociálních sítích jsou aktivní i další straničtí lídři. Herbert Kickl ze Svobodné strany Rakouska (FPÖ), která vede v průzkumech, ve videu na sociálních sítích poděkoval složkám záchranného systému.

Andreas Babler z opoziční Sociálnědemokratické strany Rakouska (SPÖ) zveřejnil videa, která ho zachycují při pomoci pohotovostním složkám v Traiskirchenu, kde je starostou.

V Polsku upevňovali obyvatelé hráz

Stovky obyvatel polského města Nisa se v noci na úterý zapojily spolu s vojáky a hasiči do opravy a zpevnění poškozené protipovodňové hráze, jejíž zhroucení by vedlo k zaplavení centra města, uvedla polská média. Ve městě, které má více než 44 000 obyvatel, je podle náčelníka polských hasičů aktuálně nejhorší situace v celé zemi. Opravit hráz pomáhaly během dne podle médií také vrtulníky.

„V Nise přichází k řece stále více lidí a zapojují se do zpevňování hráze, napsala Gazeta Wyborcza. „Děláme řetěz lidí, kteří budou házet písek a betonové prvky, aby zabránili zhroucení protipovodňové hráze,“ ohlásil dříve starosta Kordian Kolbiarz – a lidi se skutečně povedlo zmobilizovat, napsal deník na svém webu. Vodohospodáři podle serveru Onet zareagovali na ohrožení města a rozhodli se snížit vypouštění vody z nádrže v Nise, aby pomohli opravě hráze a evakuaci.

Město leží v Opolském vojvodství nedaleko českých Mikulovic. Úřady varovaly před zhoršením situace a zahájily částečnou evakuaci v Nise už dříve v pondělí, když se provalila se propust mezi dvěma nádržemi nad městečkem Paczków. Nisa leží o několik kilometrů níže po proudu, mezi Paczkówem a ní se na řece Kladská Nisa nacházejí další dvě vodní nádrže. Město už je částečně pod vodou v důsledku lijáků a záplav, které v posledních dnech sužují střední a východní Evropu včetně Česka.

Na jiném místě na jihu Polska, u obce Wawrzeńczyce, asi 35 kilometrů jihozápadně od Vratislavi, se protrhla hráz na řece Strzegomka a přívaly vod strhly i místní most, uvedl list Gazeta Wyborcza na svém webu. Strzegomka je přítokem řeky Bystrzyca, která se vlévá do Odry ve Vratislavi. Odra má v úterý kulminovat ve městě Opole a ve středu ve Vratislavi, kde se dnes do zpevňování hrází zapojí armáda.

Stoupající Labe v Sasku

V saské Schöně, která leží nedaleko Hřenska, je nyní hladina Labe na 6,3 metru. Běžně je to 1,5 metru. Platí tu proto třetí ze čtyř povodňových stupňů. Hladina řeky, která přivádí vodu z velké části Čech, stoupá i dál po proudu. V Drážďanech platí sice stále druhý povodňový stupeň, třetího by ale Labe mělo dosáhnout už dnes pozdě večer. Současné prognózy ovšem nepředpokládají, že by překonala hranici čtvrtého stupně. Hladina Labe by měla svého maxima dosáhnout na zhruba 6,2 metru v noci ze středy na čtvrtek a následně začít klesat. Při povodních v roce 2002 kulminovala řeka na 9,4 metru.

Povodňovou situaci v saské metropoli zkomplikovalo středeční zřícení části mostu Carolabrücke, který vede přes Labe a který byl důležitou dopravní tepnou. Hasičům se podařilo v sobotu pozdě večer odstranit trosky části u Nového Města, kterou strhli z preventivních důvodů a které byly na souši. Voda se tak může rozlévat do nezastavěné části, aniž by jí trosky bránily. Část mostu ale dál zůstává v korytě řeky a voda ji zaplavuje.

Kromě stanic na Labi je v Sasku zvýšená hladina kvůli vydatným dešťům v Česku a v Polsku také na Lužické Nise a Černém Halštrově (Schwarze Elster). Ve Zhořelci na německo-polské hranici se Nisa v pondělí zastavila na 557 centimetrech, přičemž nejvyšší stupeň nebezpečí se vyhlašuje při dosažení výšky hladiny 560 centimetrů. Od té doby vody v řece ubývá, ve středu by se měla dostat pod povodňový stav.

Vydatný déšť, který by měl dopoledne ustat, trápil od víkendu také jihovýchod Bavorska. V Pasově v noci na dnešek hladina Dunaje překonala třetí ze čtyř povodňových stupňů. Zaplaveno je několik ulic, stezek a parkovišť. Oproti obavám ale víkendový déšť Bavorsku velké povodně nepřinesl, z břehů se vylilo několik menších potoků a řek. Jihovýchod Bavorska postihly velké povodně letos v červnu, podobného scénáře se nyní lidé obávat nemusí.

V Bratislavě hladina Dunaje kulminovala

Hladina Dunaje v Bratislavě v noci na úterý kulminovala na úrovni 9,7 metru a škody způsobené nepříznivým počasím dosáhly na Slovensku kolem 20 milionů eur (půl miliardy korun). Na sociální síti to napsal slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba. Ve své horní části slovenského úseku už nestoupala ani řeka Morava, která se do Dunaje vlévá na okraji Bratislavy. Obě řeky dosáhly třetího stupně povodňové aktivity.

Dunaj kulminoval oproti dřívějším odhadům na vyšší úrovni. Nepřekonal ale své dosavadní maximum z roku 2013, kdy ve slovenské metropoli vystoupal na více než deset metrů. I tehdy město chránily mobilní protipovodňové bariéry, které slovenští vodohospodáři postavili také v uplynulých dnech. Ještě začátkem minulého týdne hladina Dunaje v Bratislavě dosahovala výšky kolem tří metrů.

Podle Taraby bude Dunaj klesat pomalu. Ráno byl v Bratislavě na úrovni 9,6 metru. Průtok na řece stoupl po vydatných srážkách, které zasáhly nejen Slovensko, ale i další středoevropské země včetně Česka.

Podle meteorologů Dunaj bude ještě dál stoupat na jižním Slovensku. Na západním Slovensku už nestoupala hladina řeky Morava. Na měřící stanici Moravský Svätý Ján v noci dosáhla 5,82 metru, před týdnem to bylo jen 80 centimetrů.

Vydatné srážky, které od čtvrtku do pondělí čelila hlavně západní část Slovenska, o víkendu způsobily v zemi lokální záplavy. Zkomplikovaly také situaci v západní části Bratislavy u řek Dunaj a Morava. Slovenští meteorologové pro dnešek a nejbližší dny už nečekají pokračování srážkové vlny, teplota v zemi bude stoupat.