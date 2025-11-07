Zrádce, jak chutná Putinův ko..., vítaly Fica nápisy u školy. Debatu se studenty zrušil

Nápis na chodníku před střední Spojenou školou Dominika Tatarky podle Denníku N nejprve zakrýval koberec, poté auto. Kromě věty „Fico je zrádce“ se tam objevil i nápis „Jak chutná Putinův ko...“ a neznámý mladý muž tam také napsal „Dost bylo Fica“.
Ještě před premiérovým příjezdem se zaměstnanec školy snažil nápisy smýt, ale když to nešlo, pokusil se je zakrýt. Novinářům to popsal jeden z místních občanů. Portál Aktuality.sk píše, že jsou na chodníku i dvě tváře, jež připomínají Fica. Na místo dorazila policie.
Na škole se mělo debatovat o tématu „Zahraniční politika Slovenské republiky, její aktuální výzvy, směřování a význam v kontextu evropských a globálních vztahů“. Škola studentům a jejich rodičům ve zprávě oznamující Ficovu návštěvu také zdůraznila, že akce „bude probíhat v duchu politické neutrality“.
Podle matky jednoho ze studentů byla část studujících i učitelů proti tomu, aby tam předseda vlády vystoupil. Třída tohoto studenta se proto dohodla, že na debatu přijdou na protest v černém oblečení. Ředitelka školy incident údajně odmítla komentovat. Televize Joj v tomto kontextu připomíná, že Fico střední a vysoké školy objíždí často, a to během celé své politické kariéry včetně doby, kdy byl v opozici.
Popradská debata měla začít v 10:45, přičemž premiér už v tu chvíli ve městě byl. Navštívil mimo jiné tamní nemocnici a následně před ní uspořádal tiskovou konferenci. Na té tvrdil, že o hanlivém nápisu nic neví.
„Ráno jsem volal paní ředitelce, že měníme termín, o nic jiného nejde. Rád bych dojel znovu příští týden,“ řekl Fico s tím, že se těsně před debatou dozvěděl, že Evropská komise zahájila jednání v souvislosti se změnou slovenské ústavy. Ta nyní obsahuje i pasáže, že existují jen dvě pohlaví, že adopce dětí je možná pouze pro manželské páry či že slovenské zákony jsou v kulturních a etických otázkách nadřazené unijnímu právu.
Právě to Komisi vadí a podle Fica zvažuje proti Slovensku i „infringement“ neboli oficiální řízení kvůli porušení pravidel. „Neumím si představit, že v hodnotových otázkách bude unijní právo nadřazené tomu slovenskému, že by nám nějaká mezinárodní organizace měla rozkazovat, kolik máme mít pohlaví a kdo se u nás může ženit. Těším se na to,“ řekl Fico.
„Tato země je z nějakého důvodu rozdělená, jsou všelijaké názory. Taková je demokracie, cinkalo se klíči v roce 1989 a kdo chce dělat politiku, musí s tím umět žít,“ odpověděl ještě na dotazy novinářů k urážlivým nápisům na chodníku. Postěžoval si rovněž na opozici, regionální politiky nebo sérii protestů, které se chystají u příležitosti výročí sametové revoluce.
Svátek 17. listopadu se letos a zřejmě i v příštích letech nebude slavit tak jako dosud. Ficova vláda jej vyňala ze seznamu dní pracovního klidu, takže lidé nedostanou volno v práci ani ve škole. Mnohé firmy, univerzity, úřady či kulturní organizace se však rozhodly, že si sváteční den uctí vládnímu rozhodnutí navzdory.