Prezident Danko? Přiznej orientaci, vyzývá Pellegriniho a nabourává koalici

„Občané by o prezidentovi měli vědět všechno. Včetně jeho orientace či manýrů, chování či finanční hotovosti. Každý kandidát se má připravit nejen na to, zda se umí usmívat nebo hovořit německy, rusky či anglicky. Musí říct i to, kolik má dětí, koho má rád, s kým žije, z čeho je financovaná kampaň, a potom si lidé vyberou,“ řekl Danko na adresu Pellegriniho.

Předseda Národní rady a šéf strany Hlas-SD Pellegrini o svém milostném životě nemluví a už kdysi na přímou otázku týdeníku Plus 7 dní řekl, že není gay. Jeho sexuální orientace je nicméně dodnes předmětem spekulací. A právě toho jeho koaliční partner využil. „Já vám řeknu, jaký jsem, na rozdíl od Pellegriniho. Ale to si nechám na únor. Pokud se s Pellegrinim nedohodnu, budu jeho tvrdý soupeř. Pokud se o ucházíte o (post) prezidenta, novináři vás doslova vysvlečou. Budou se dívat, kdo je první dáma,“ řekl také.

Sám Pellegrini kandidaturu stále nepotvrdil, přestože se o ní v médiích píše jako už o téměř hotové věci. O svých plánech se nezmínil ani v novoročním projevu k občanům, v němž pouze vyzýval ke slušnosti v politice. Je to přitom právě předseda parlamentu, kdo na Slovensku vyhlašuje volbu prezidenta. A termín pořád není známý. Pellegrini tak neotálí nejen se svou kandidaturou, ale i s vyhlášením voleb jako celku.

Mandát současné prezidentky Zuzany Čaputové skončí 15. června letošního roku. Volby se musejí konat nejpozději šedesát dní před tím, nejzazší termín tak je 13. dubna. A Danko na rozdíl od Pellegriniho nezahálí. V rozhovoru pro portál Pluska uvedl, že „zkušebně“ sbírá podpisy občanů pro svou kandidaturu. „Můžu říct, že za deset dní máme deset tisíc podpisů,“ tvrdí. „Já se jen připravuji na možnosti. To neznamená, že jsme rozhodnutí,“ zdůraznil s tím, že díky podpisům se mu však bude s váhajícím Pellegrinim lépe jednat.

Dankova SNS dosud šéfa Hlasu v cestě do křesla prezidenta nepodpořila a do médií vzkazovala, že může nasadit vlastního kandidáta. „Mně už je jedno, co Pellegrini udělá. Ale pokud na prezidenta půjde takovýmto způsobem, prohraje s Ivanem Korčokem. Za to si ponese odpovědnost. Natahuje kampaň, neříká jasně, co chce,“ kritizuje politik, kterému Slováci mimo jiné přezdívají i „generátor náhodných slov“.

„Kapitán“ Danko je totiž bez větší nadsázky nevyčerpatelným zdrojem pro všechny slovenské satirické weby a humor obecně, a to díky svým legendárním přeřekům, nesmyslným výrokům a bizarním nápadům. Potenciální kandidát na prezidenta ovšem není jen neškodným „maskotem“ vlády premiéra Roberta Fica.

Danko je známý svými silně proruskými postoji, odmítáním pomoci napadené Ukrajině a nacionalistickou politikou. Na kandidátce SNS do parlamentu i koalice přivedl množství kontroverzních osobností napojených na slovenskou dezinformační scénu, krajní pravici a radikální křesťany.

Ke sbírání podpisů Danko ještě dodal, že si připravuje karty na stůl nejen pro případná jednání s Pellegrinim, ale i s bývalým předsedou Nejvyššího soudu a neúspěšným kandidátem z minulých prezidentských voleb Štefanem Harabinem. Ten nikdy nepřiznal, že volby prohrál, a po svém „úspěchu“ založil nacionalistickou stranu Vlast.

Zda bude Harabin kandidovat i letos, se rovněž dosud neví. „Pokud by se snažili, aby nás v SNS doběhli, budu připravovaný kandidovat,“ varuje Danko. Je pravděpodobné, že by se s Harabinem dělil o stejné voliče, a podle Danka by zřejmě příznivci SNS spíš dali svůj hlas Harabinovi než Pellegrinimu. Ten je prý „příliš liberální“. Ideálním kandidátem by podle Danka byl premiér Fico. Pokud by se ten stal prezidentem, SNS by prý Pellegriniho brala za nového předsedu vlády.

Splněno mají jen diplomaté Korčok a Kubiš

Aby mohl Danko kandidovat, potřebuje stejně jako ostatní zájem nejméně 15 tisíc podpisů občanů nebo souhlas patnácti poslanců. Odevzdat je musí nejpozději do tří týdnů od vyhlášení termínu voleb. Podle portálu Aktuality.sk se mezi oficiální uchazeče s patřičnou podporou řadí zatím jen dva muži.

Jedním z nich je diplomat a exministr zahraničí Ivan Korčok, který svůj zájem o post prezidenta odhalil už loni v srpnu. Liberální, prozápadní kandidát působil ve vládě Igora Matoviče a následně i Eduarda Hegera. Svou podporu už mu přislíbily opoziční strany Progresivní Slovensko a Svoboda a Solidarita (SaS).

Coby favorit liberální části Slovenska už Korčok čelí antikampani. Na Facebooku uvedl, že o něm kdosi šíří, že má americký pas. A zvažuje trestní oznámení. Zkritizoval také Danka za útok na Pellegriniho. „Handlování Dankovy SNS s Peterem Pellegrinim o podporu jeho kandidatury za funkce jako na tureckém bazaru je absolutně nedůstojné a nehodné tohoto úřadu. U Petera Pellegriniho jsem kritický k velkému množství věcí a jeho postojů, zároveň však ostře odmítám vytahování věcí ze soukromí, klevet a osobních záležitostí na kohokoliv. Je to ubohé a hanebné,“ napsal Korčok.

Ivan Korčok ‍♂️ Opäť sa šíri nezmysel o tom, že vraj mám americký pas. Okrem toho, že mi je ľúto, že úmyselne klamú ľudí, zvažujem aj podanie trestného oznámenia na tých, čo tento hoax šíria.



Bude zaujímavé zistiť, odkiaľ tieto klamstvá vychádzajú.



#IvanKORČOK 0 0

Kromě Korčoka už dostatek podpisů nasbíral i další diplomat a exministr zahraničí, a sice Ján Kubiš. V diplomacii začal už v roce 1976 a postupně prošel posty v Praze, Addis Abebě a v Moskvě. Po rozdělení Československa působil mimo jiné jako velvyslanec Slovenska při OSN v Ženevě, vedoucí mise vojenských pozorovatelů OSN v Tádžikistánu či generální tajemník Organizace pro bezpečnost a spolupráci V Evropě (OBSE). Šéfem diplomacie byl v jedné z minulých vlád Roberta Fica.

Vystřídat Zuzanu Čaputovou nicméně chtějí i dvě ženy. V současnosti podpisy sbírá zakladatelka Iniciativy za vymazané rodiče Beáta Janočková. Její organizace se zabývá případy lidí, kteří po rozvodu kvůli nevymahatelnosti práva nemohou vídat své děti.

Občanskou kandidátkou je i Marta Čurajová, která se podle informací na svém facebookovém profilu pracovala ve státním i neziskovém sektoru, zabývala se národnostními a etnickými menšinami a poradenství v otázce čerpání peněz z fondů EU. Zatím posledním známým zájemcem o post slovenského prezidenta je pak lídr mimoparlamentní strany slovenských Maďarů Aliance Krisztián Forró.

Největší šance však podle průzkumů má Korčok. A pokud skutečně bude kandidovat, pak i Pellegrini. Ten by měl před Korčokem navíc velký náskok a pokud by se tito dva politici střetli ve druhém kole, šéf Hlasu by vyhrál v poměru 60:40. Ukázal to průzkum agentury Focus z druhé poloviny listopadu pro televizi Markíza. Ve druhém kole voleb by přitom Pellegriniho zřejmě podpořila i SNS, napsal list Sme. Ani sami národovci totiž pravděpodobně nevěří, že by se Danko mohl dostat do druhého kola.