Slovensko prodlouží hraniční kontroly do 26. června. Do měsíce rozhodne o otevření země pro Čechy

BRATISLAVA Slovensko o dalších 30 dnů, tedy do 26. června prodlouží kontroly na hranicích s Českem, Maďarskem, Polskem a Rakouskem. Rozhodla o tom vláda, která do seznamu otevřených hraničních přechodů nově zařadila železniční přechody. Bratislava kvůli koronaviru od poloviny března až na výjimky neumožňuje vstup cizincům do země, podle dřívějšího vyjádření šéfa diplomacie Ivana Korčoka chce ale do poloviny června rozhodnout o tom, zda otevře hranice s Českem a Rakouskem.

Prodloužení mimořádných opatření na hranicích současně znamená, že do země pod Tatrami bude možné nadále vstoupit jen přes vybrané přechody. Například s Českem bude stejně jako dosud otevřeno deset, tedy více než polovina z celkového počtu silničních přechodů na společné hranici. K nim slovenská vláda přidala i pět železničních přechodů, což patrně otevře cestu k obnovení mezistátní osobní vlakové dopravy.

Podle vládního nařízení se kabinet premiéra Igora Matoviče nově bude moci dohodnout se sousedními zeměmi i na otevření dalších přechodů. Slovensko chce otevřít hranice co nejdříve. Do Česka by se mohly otevřít na začátku června, uvedl Matovič Výjimka ze zákazu vstupu cizinců na Slovensko se vztahuje například na řidiče kamionů, osoby s povolením k pobytu či na pendlery. Slovenská ombudsmanka dříve upozornila, že úřady nezveřejnily nařízení o omezení při přechodu hranic, což kritizovali i někteří právníci. Ministr vnitra Roman Mikulec v reakci řekl, že dokumenty jsou neveřejné. Kontroly na hranicích využívá Slovensko i k tomu, aby pod dohledem policie zajistilo přepravu lidí do státní karantény, kteří se vracejí do země a na které se výjimka z izolace nevztahuje. V příštích dnech plánuje Bratislava spustit chytrou karanténu; lidé po návratu do země budou moci zůstat v domácí izolaci, pokud dají souhlas s kontrolou dodržování hygienických nařízení prostřednictvím mobilní aplikace.