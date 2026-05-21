Nevidím problém, platby chodí, odmítá Fico rezoluci europarlamentu k fondům

  12:36aktualizováno  12:36
Středeční rezoluce Evropského parlamentu (EP) není vůči Slovensku objektivní ani pravdivá, řekl ve čtvrtek slovenský premiér Robert Fico. Europoslanci v nezávazném usnesení vyzvali Evropskou komisi (EK), aby všemi možnými prostředky posoudila narušování hodnot EU na Slovensku a ochránila peníze evropských daňových poplatníků. „Pro nás je to jen politický manifest bez jakéhokoliv závazného charakteru. Vedeme konstruktivní dialog s Evropskou komisí,“ tvrdí Fico.
Europoslanci v usnesení vyjádřili hluboké znepokojení nad zhoršováním stavu demokracie, právního státu a základních práv na Slovensku. Systémové nedostatky podle EP ohrožují ochranu finančních zájmů EU.

„Ani zdaleka nevidím žádný problém, co se týče fungování evropských fondů, plánu obnovy, všechny platby přicházejí,“ řekl slovenský premiér.

Slovensko loni v květnu navštívil výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu (CONT), aby prověřil využívání evropských fondů. Delegaci vedl český europoslanec Tomáš Zdechovský.

Po výzvě k hlášení podezřelých projektů na Slovensku podle něj přišlo více než dva tisíce podnětů, z nichž přibližně 330 bylo předáno evropským institucím, zejména Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) a Evropské komisi.

Jedním z viditelných příkladů podezření na zneužívání evropských fondů na Slovensku je kauza takzvaných haciend, na kterou loni upozorňovala také slovenská opozice a média. Jde o podezření, že za unijní peníze na Slovensku vyrostly patrně luxusní vily místo původně plánovaných penzionů.

