Cestující zavolali policii na opilého řidiče autobusu. Zabouchl je uvnitř a odešel

NA OPITÉHO AUTOBUSÁRA ZAVOLALI POLÍCIU, TEN ICH ZABUCHOL V AUTOBUSE A ODIŠIEL ‍



V autobuse, ktorý smeroval do mesta Rožňava, sa včera krátko pred 17.30 hodinou viezlo 10 ľudí. Cestujúci však mali podozrenie, že vodič autobusu je pravdepodobne pod vplyvom alkoholu, a preto svoje podozrenie oznámili na tiesňovú linku 158.



Keď to vodič zistil, nechal autobus stáť na rázcestí v obci Háj (okr. Košice okolie), tržbu z autobusu vzal so sebou, zabuchol za sebou dvere a vybral ...sa pešo preč smerom na obec Turňa nad Bodvou. Cestujúcim sa za pomoci núdzového tlačidla podarilo dvere otvoriť a vystúpiť z autobusu. 2 osoby z miesta odišli, 8 čakalo na príchod policajnej hliadky.