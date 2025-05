„Estonsko nám před pár minutami oznámilo, že nám nedovolí přeletět přes své území. A to přesto, že Slovenská republika má celoroční povolení využívat vzdušný prostor Estonska pro naši vládní letku,“ oznámil svým příznivcům Fico v podvečer na Facebooku.

Pokračoval s tím, že „samozřejmě jde o úmyslný pokus zmařit mou návštěvu Moskvy při příležitosti oficiálních oslav osmdesátého výročí konce druhé světové války“. A přiznal, že mu rozhodnutí estonských úřadů „mimořádně“ zkomplikuje cestu do Ruska a naruší program.

„Už nejsme schopní stihnout dohodnuté plánované termíny zítra večer, 8. května, v Moskvě. Navzdory tomu teď protokol dělá všechno pro to, abychom našli jinou alternativní trasu, která nám zajistí, že se budeme moci zúčastnit 9. května ráno kladení věnců u hrobu neznámého vojáka a že potom budu moct absolvovat čtyři mimořádně důležité bilaterální schůzky. Vidíte, jaká je mezinárodní politika,“ dodal.

Estonské ministerstvo zahraničí ve středu oznámilo, že jeho vzdušný prostor pro cesty do Moskvy a z Moskvy nelze využít. „Využití estonského vzdušného prostoru k cestě do Moskvy na přehlídku 9. května nepřipadá v úvahu a Estonsko nehodlá tuto akci nijak podporovat. Navíc jsme našim kolegům z Evropské unie zdůraznili, že vzhledem k tomu, že je Rusko zemí, která zahájila a pokračuje ve válce v Evropě, je třeba vyloučit účast na jím pořádaných propagandistických akcích,“ řekl šéf diplomacie Margus Tsahkna.

Fico a srbský prezident Aleksandar Vučić patří mezi dvacítku zahraničních lídrů, kteří se podle Kremlu zúčastní vojenské přehlídky, jež se 9. května uskuteční na Rudém náměstí. Srbská média v úterý uvedla, že Lotyšsko a Litva odepřely povolení k průletu letadlu s Vučičem.

Litevské úřady se takto rozhodly údajně z bezpečnostních důvodů a odpovědnost za to nese Rusko, které pokračuje ve své agresi proti Ukrajině, řekl podle litevského veřejnoprávního rozhlasu a televize (LRT) prezident Gitanas Nauséda. Srbsko, které není členem EU, musí Litvu žádat o povolení k přeletu jejím vzdušným prostorem.

V případě Slovenska, člena sedmadvacítky, tomu tak není, nicméně litevské úřady musejí odsouhlasit plán přeletu a další detaily cesty, což však udělat nehodlají, napsal LRT s odvoláním na agenturu BNS. Litevské ministerstvo zahraničí ani obrany věc komentovat nechtělo.

Lotyšská ambasáda ve Vídni portálu pravda.sk sdělila, že „účast na propagandistické akci 9. května je neslučitelná se základními hodnotami EU“. Proto Lotyšsko nemohlo přelet povolit.

Vučić se vydal jižní cestou

Fico už v neděli označil za trapné, že některé země EU nechtějí povolit přelet slovenského vojenského speciálu do Moskvy. Netýká se to Polska, to přelet umožnilo. Polské ministerstvo zahraničí vzkázalo, že slovenský letoun povolení dostal, protože „nebyly překážky, které by tomu bránily“.

Varšava nicméně vzkázala Slovensku, že se k Ficově návštěvě Moskvy staví kriticky. „Jen těžko dokážeme pochopit, že lídři zemí prohlašujících se za zastánce míru ... se rozhodnou přijmout pozvánku od (ruského vládce) Vladimira Putina, který dal rozkaz zaútočit na sousední zemi a rozpoutat nevyprovokované vojenské operace, čímž způsobil rozsáhlé přesidlování obyvatel, utrpení a smrt tisíců lidí, způsobil materiální škody a únosy civilistů, včetně dětí,“ sdělila polská diplomacie.

Vučić se mezitím na cestu do Moskvy vydal jižní cestou, let byl však nucen přerušit v ázerbájdžánském Baku, protože několik zemí v regionu uzavřelo svůj vzdušný prostor kvůli ukrajinským dronovým útokům na Moskvu. Později Vučičův letoun dostal povolení v cestě do ruské metropole pokračovat, uvedl srbský list Blic.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov údajný zákaz průletu letadel se slovenským premiérem a srbským prezidentem nad některými zeměmi EU označil za rusofobii, kterou tyto země uplatňují i na „evropské kolegy“.

