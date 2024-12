„Ukázkový pár buze***tů.“ Unikly další nahrávky s Ficem, řeší i Pellegriniho

Co všechno si Fico na lovecké chatě v obci Čifáre vyprávěl s ostatními, se teprve dostává ven. Slováci si střípky, které v hodinách nahrávek objevili, sdílejí například ve Facebookové skupině „Chata v Čifároch – zaujímavé části“. Jedním z dosavadních „úlovků“ je třeba moment, kdy současný premiér mluví o nynějším prezidentovi Peteru Pellegrinim.

„Pelle mi říkali, že cestuje,“ říká Fico a popisuje prezidentovu cestu do Itálie. U stolu s ním v tu chvíli sedí syn policejního exprezidenta a současný šéf Slovenské informační služby (SIS) Pavol Gašpar a dnes už zesnulý podnikatel Miroslav Bödör. Fotky z Pellegriniho výletu jsou už dnes známé.

Slovenští turisté jej tehdy vyfotili, jak se prochází po ulicích Verony. Vedle něj jde poslanec Peter Náhlik. „Chodí po městě jak dva... vedle sebe. Vyfocení jsou, jak jdou vedle sebe. Potom stojí, poslouchej mě, před prodejnou, kde jsou domácí potřeby z kuchyně. Nože, vidličky a tak. Takto spolu stojí a dívají se a vybírají si ty domácí potřeby. No normálně ukázkový pár buze***tů,“ směje se Fico a přemýšlí, jestli má citlivé snímky zveřejnit.

Dodá, že to neudělá. Bödör říká, že to Pellegriniho stejně doběhne. „Naivní ko*ot,“ dodá. Fotografie se později ve veřejném prostoru skutečně objevily, sdílel je mimo jiné expremiér Igor Matovič. Sám Pellegrini nicméně o své sexuální orientaci nemluví a v minulosti na přímou otázku homosexualitu popřel. Oficiálního partnera ani partnerku nemá a do prezidentského paláce se vydal sám.

Údajně kompletní přepis videí pak na blogu Denníku N zveřejnil překladatel Jakub Pohle. Podle něj se na chatě probíraly také třeba nevhodné podmínky ve vězení, kde skončil jak Bödörův syn Norbert, tak policejní exprezident Gašpar a další lidé z Ficova okolí.

Záběry z chaty se poprvé objevily na veřejnosti už na podzim 2021. Kromě Fica a Bödöra se na nich objevuje i současný ministr obrany Robert Kaliňák a advokát Marek Para. Tehdy vyšlo najevo, že se Fico, jenž byl právě v opozici, snaží ovlivnit vyšetřování živých kauz z doby jeho vlády. Svolení k pořízení odposlechů a nahrávek dal soud v Nitře policistům v oficiální verzi proto, aby dopadli pytláky. Na chatě nedaleko města se totiž měla zpracovávat nelegálně zabitá zvířata. Policie údajně netušila, že tam místo lovců nachytá Fica s Bödörem.

Dalších šestatřicet videí, z nichž každé trvá půl hodiny, se na YouTube objevilo na Štědrý den. „Náš vánoční dárek pro vás,“ píší správci účtu Pravda & Fikcia. Stojí za ním manželky a příbuzné bývalých elitních policistů, přezdívaných „čurillovci“ podle vyšetřovatele Jána Čurilly. Tito vyšetřovatelé rozkrývali kauzy z nejvyšších pater slovenské politiky – až do chvíle, kdy se rozjela válka v policii a proti čurillovcům se postavili ti, které se právě chystali zatknout.

„Nahrávky nejsou ani utajované, ani tajné a už vůbec nejsou nelegální. Jen někomu nevyhovuje jejich veřejná prezentace. Legálně je má k dispozici cca třicet lidí mimo orgány činné v trestním řízení, kteří nejsou ničím omezení v jejich šíření. Předpokládáme, že nám je poskytl někdo z nich,“ dodávají ženy.