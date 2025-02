Fico píše Muskovi. Dejte nám informace o dotacích pro média, žádá

„Vážení přátelé, informace, že administrativa nového amerického prezidenta připravuje definitivní zrušení agentury USAID určené na pomoc pro zahraničí, je mimořádně závažná pro vnitřní záležitosti Slovenské republiky. Obrátil jsem se proto na pana Elona Muska, nového amerického ministra pro efektivitu,“ informuje své příznivce Fico.

A dále přikládá zmíněný dopis. Muskovi v něm blahopřeje ke jmenování do vlády Donalda Trumpa a „k rozhodnutím, která přijímáte“. Opakuje, že se chystaný krok dotkne Slovenska, možné škody už však konkrétně nezmiňuje. Naopak je podle něj „nezpochybnitelné, že finanční zdroje pocházející z USAID byly na Slovensku použity i k politickým cílům za účelem deformace politického systému a zvýhodňování určených politických stran“.

„Aby bylo možné oddělit užitečné a prospěšné projekty od hrubého zasahování do vnitřních záležitostí Slovenské republiky, považuji za správné obrátit se na vás s požadavkem o zprostředkování dostupných informací o dotacích a grantech poskytnutých nevládním organizacím, médiím a individuálním novinářům, kteří působili a působí na území Slovenské republiky,“ píše Fico Muskovi.

Premiér dlouhodobě útočí na novináře a hned po svém návratu k moci označil kritická média za nepřátelská. Kritizoval i některé nevládní organizace. Podle „neúplných veřejných zdrojů“ je prý zřejmé, že americká agentura během krátké doby podpořila tyto subjekty „dotacemi ve výšce několika milionů dolarů“.

Téma zneužívání zahraničních fondů „za účelem znevýhodňování části politického spektra“ už je podle Fica na Slovensku tak závažné, že je připravený sejít se s Muskem i osobně. Nakonec slovenský premiér dodává, že pak mohou probrat i další projekty „vzájemně výhodné pro slovensko-americké vztahy“.

Agentura pro mezinárodní rozvoj (USAID) je největším americkým oficiálním poskytovatelem zahraniční pomoci. Trumpova administrativa nejdřív propustila dva vysoce postavené bezpečnostní činitele USAID, kteří odmítli Muskovým inspekčním týmům vydat tajné materiály z míst s omezeným přístupem. Pak poslala tisíce zahraničních pracovníků agentury na nucenou dovolenou a dala jim měsíc na to, aby se na vládní náklady přestěhovali s rodinami a domácnostmi zpět do Spojených států.

Záměr Trumpa a Muska agenturu, která je zásadní pro humanitární pomoc v řadě zemí světa, postupně rozpustit, ale zatím zhatily soudy. „USAID je zločinecká organizace. Je načase, aby zanikla,“ napsal dříve Musk. A pokračoval: „Víte, že USAID za použití dolarů z vašich daní financovala výzkum biologických zbraní, včetně covidu-19, který zabil miliony lidí?“ Pro svá tvrzení nepředložil žádné důkazy, ani je blíže nespecifikoval.

Na Ficův dopis zatím Musk veřejně nereagoval, slovenská opozice už však ano. „Robert Fico se už úplně rozešel s realitou. Namísto vládnutí vypisuje otevřené listy, nejnověji Elonu Muskovi. Lichotí mu a žádá od něj informace o grantech, které dostaly média či jiné organizace na Slovensku. Neskutečná ostuda. Namísto fejsbukové korespondence by měl premiér radši začít bojovat za slovenský průmysl,“ napsal předseda Progresivního Slovenska Michal Šimečka rovněž na Facebooku.

„Jeho oblíbenec Trump totiž hrozí celní válkou, na kterou by z celé EU nejvíc doplatilo právě Slovensko. Jenže to by chtělo od Fica skutečnou práci. Vyjednávání, silná spojenectví s dalšími zeměmi v EU. A to už je nad jeho síly. Nesedí u stolu, neberou ho vážně, hrozí nám vytáhnutím z Evropy, a tak mu zůstala už jen kariéra youtubera,“ dodal.