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Protiústavní provokace! Ficovi vadí sňatek opoziční poslankyně s partnerkou

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  10:54
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Slovenský premiér Robert Fico v pondělí označil za protiústavní provokaci sňatek, který uzavřela poslankyně opozičního hnutí Progresivní Slovensko (PS) Lucia Plaváková se svou partnerkou. Slovenský právní řád neumožňuje párům stejného pohlaví uzavírat v zemi sňatky, příslušníci komunity LGBT+ kvůli tomu proto jezdí do ciziny. Strana svou poslankyni hájí.

Plaváková uzavření sňatku oznámila na sociální síti o uplynulém víkendu. Neuvedla, kde se tak stalo.

„K čemu je dobrá provokace typu, že předsedkyně významného výboru Národní rady flagrantně a otevřeně porušuje ústavu? Ústava, na kterou i paní poslankyně slibovala a přísahala, říká jasně, že manželství je jedinečný svazek muže a ženy,“ řekl Fico v proslovu, ve němž například obhajoval potřebu přijetí státního rozpočtu na příští rok.

„Pokud chce paní předsedkyně výboru manželství tohoto typu, musí vyhrát volby, musí změnit ústavu. Žádám opozici a protivládní média, nerozbíjejte hodnotově Slovensko,“ uvedl Fico v den čtvrtého výročí homofobní vraždy dvou lidí u již bývalého bratislavského gay baru Tepláreň.

Slovenský premiér Robert Fico během projevu na oslavách 82. výročí Slovenského národního povstání v Banské Bystrici (29. srpna 2026)
Slovenská poslankyně Lucia Plaváková s počítačem, který nálepkami pobouřil místopředsedu parlamentu Andreje Danka natolik, že ji odtamtud vykázal. (25. září 2024)
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Kyjevě přijal slovenskou opoziční delegaci. Tu vedl předseda Progresivního Slovenska Michal Šimečka. (17. ledna 2025)
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„Odmítáme útoky Roberta Fica na soukromý život Lucie Plavákové. Neporušila žádný zákon ani ústavu. My vyzýváme premiéra, ať se nestará o život jiných a ať si nejprve zamete před svým prahem. V ústavě není zmíněno nic o svazku muže, ženy a tří milenek,“ napsalo Progresivní Slovensko. Slovenská média v minulosti opakovaně psala o mladších ženách v blízkosti Fica. Letos jednu z nich označovala za jeho přítelkyni.

Předloni místopředseda parlamentu a předseda nejmenší vládní strany SNS Andrej Danko vykázal Plavákovou z jednacího sálu za to, že měla na svém notebooku kromě jiného nálepku duhové vlajky. Ta je symbolem sexuálních menšin. Ve stejný den tehdejší poslanec z klubu SNS a nynější ministr cestovního ruchu a sportu Rudolf Huliak Plavákové vulgárně nadával. Poslankyně tehdy v reakci řekla, že jde zjevně o útok na ni jako osobu z komunity LGBT+.

Už letos na jaře uzavřel sňatek se svým partnerem poslanec PS Michal Sabo. Dva bývalí slovenští diplomaté zase v září podali žalobu proti ministerstvu vnitra ve věci odmítnutí zápisu jejich oddacího listu z Rakouska do matriky na Slovensku. Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok ještě v srpnu řekl, že slovenská matrika nemůže toto manželství zapsat, navzdory tomu, že Slovensko musí respektovat právo EU.

Soud EU loni v jiném případě rozhodl, že státy evropského bloku musí uznávat manželství stejnopohlavních párů uzavřené v souladu se zákonem v jiné členské zemi Unie.

Slovensko má už roky v ústavě zakotveno, že manželství je svazkem muže a ženy. Loni pak slovenský parlament doplnil do základního zákona ustanovení o svrchovanosti země především v otázkách národní identity. Podle odborníků tím Bratislava zavedla v kulturně-etických otázkách přednost slovenského práva před právem evropským a mezinárodním.

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