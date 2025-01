V NATO i EU samozřejmě zůstáváme. Orbán souzněl s Ficem, kritizovali Ukrajinu

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Výborný mítink, za hodinu a půl jsme se i najedli a spoustu jsme toho probrali,“ řekl Robert Fico Viktoru Orbánovi před novináři a zdůraznil, že vztahy Slovenska s Maďarskem jsou nyní vynikající. Totéž řekl i Orbán a pochválil svého souseda za to, že je aktuálně druhým nejdůležitějším obchodním partnerem Maďarska hned po Německu.

Jak slovenský, tak maďarský premiér kritizují Ukrajinu za zastavení tranzitu ruského plynu s tím, že to poškozuje nejen Slovensko, ale i zbytek Evropy a v budoucnu to uškodí i samotné Ukrajině, protože nebude moci vyvážet vlastní plyn dál na Západ. „Přes Ukrajinu se dá vozit i jiný plyn než jen ruský,“ podotkl Fico.

Podle svých slov Orbánovi během úterního jednání představil, co v pondělí vyjednal v Turecku. Připojení Slovenska k plynovodu TurkStream podle Fica diverzifikuje zdroje Slovenska a zajistí jeho vlastní zásoby plynu, nedorovná však škody ve výši 500 milionů eur. O ty Slovensko, které je rovněž tranzitní zemí, podle Fica kvůli ukrajinskému rozhodnutí přijde. „Nejsem ukrajinský sluha, ale slovenský premiér. Musím hájit zájmy své země,“ zopakoval.

Stále má prý zájem sejít se s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a tvrdí, že jeho vláda neustále ukazuje svou vstřícnost vůči Ukrajině. Kyjev či Brusel však podle něj „nechápou, co se děje“. „Chtěl jsem se s panem Zelenským sejít v Davosu, ale nakonec tam nemohu být, protože je mimořádná schůze parlamentu a odvolává se vláda,“ řekl Fico a připomněl tak, že se opozice snaží jeho kabinet odvolat.

Na schůzi byla představena zpráva slovenské tajné služby SIS, podle níž se někdo snaží destabilizovat zemi. Fico znovu obvinil opozici, že připravuje „majdan“. Prý chce „okupovat vládní budovy a ve spolupráci se zahraničím bránit výkonu vládní moci“. „Nejdřív vás chtějí zesměšnit, pak zavřít, pak zastřelit, pak vás vyzvou k odchodu z politiky,“ řekl slovenský premiér. „Opozice si však asi nevšimla, že se změnila situace,“ podotkl.

Orbán: Díky Trumpovi už jsme mainstream

Fico dále poznamenal, že za splnění všech podmínek podporuje vstup Ukrajiny do Evropské unie. „Dobře si zapamatujte, co řeknu: Ti, co nejvíc podporují válku na Ukrajině a stojí za Ukrajinou, budou později nejvíc proti vstupu Ukrajiny do EU – ze zištných vlastních národních důvodů,“ řekl. Vstup Kyjeva do NATO však nechce. „Válka na Ukrajině není naše válka,“ prohlásil také.

Podobně se na tiskovce vyjádřil i Orbán. „Pokud nás bude Ukrajina urážet a bavit se s námi tak, jako bychom byli její sluhové, tak kdo pak bude v parlamentu hlasovat na její podporu? Pokud s námi bude takto komunikovat, nebude to mít dobrý konec,“ poznamenal. Podotkl však, že jej překvapilo, jak ostrá debata se u sousedů vede o dalším geopolitickém směřování Slovenska.

Zdůraznil, že obě země chtějí zůstat v NATO a EU. Podoba těchto organizací se však podle něj mění. „Předtím nám říkali, že jsme se svou zahraniční politikou izolovali, od včerejška jsme ovšem mainstreamem,“ řekl s odkazem na USA, kde se vlády ujal Donald Trump. Podle Fica už Ukrajina právě s příchodem nového prezidenta USA „nesedí tak pevně v sedle“.

Fico má mimochodem kroky staronového šéfa Bílého domu za inspirativní. „V mnoha tématech, například hodnotových, se ztotožňuji s názory amerického prezidenta,“ řekl Fico. Zopakoval, že do slovenské ústavy chce například zakotvit, aby země uznávala jen dvě pohlaví. Podobné nařízení krátce po pondělní inauguraci zavedl Trump.

Fica a Orbána spojuje kromě postojů k Ukrajině i například odmítavý názor na protiruské sankce či vojenskou pomoc západních zemí Ukrajině. Politici Slovenska a Maďarska se rovněž i po vypuknutí války nadále setkávají s ruskými politiky. Fico například před Vánoci vyjel do Moskvy, kde jednal s diktátorem Vladimirem Putinem.

Slovenský premiér v úterý také připomněl, že byl proti unijním migračním kvótám, a ocenil Orbána, že v Bruselu „statečně“ vetoval zase jiné návrhy.