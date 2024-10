Novináři jsou krvelační bastardi, prohlásil Fico. Chce národní mediální úřad

Nyní premiér poukázal podle listu Sme na potřebu zavést právo na opravu a odpověď. Na tiskové konferenci řekl, že uvažuje i o úpravě povinností potřebných pro výkon novinářské profese. Současný stav označil za mediální bordel, jaký podle něj neexistuje v žádné jiné zemi Evropské unie. Tvrdí, že novináři si dělají co chtějí, a nenesou za to žádnou odpovědnost.

„Advokát, notář, soudce, právník musí mít vysokoškolské právnické vzdělání. Proč by nemělo platit, že novinářem bude jen ten, kdo je buď vystudovaný žurnalista anebo absolvoval nějakou rekvalifikaci? Měli byste být součástí možná nějakých stavovských organizací, kde budete mít nějaké disciplinární řízení, podobně jako advokáti,“ vzkázal novinářům.

O záměru mediální reformy hovořil podle Sme i místopředseda parlamentu a šéf koaliční Slovenské národní strany (SNS) Andrej Danko. „Chci avizovat, že připravíme národní mediální úřad, budeme se bavit o stavovských organizacích médií a o pravidlech,“ prohlásil. Danko obviňuje média, že v zemi vytvářejí frustrující stav.

Fico už loni v listopadu označil vybraná média – deník Sme, Denník N, portál Aktuality.sk a televizi Markíza – za nepřátelská. Nebaví se s nimi a dlouhodobě jim neposkytuje rozhovory. Nejednou na otázky redaktorů odpověděl urážkami, napsal Sme a dodal, že expresivní výrazy použil Fico i na úterní tiskové konferenci, kde o novinářích hovořil jako o krvelačných bastardech, kteří hned po volbách šli po něm a jeho spojencích. Tvrdil také, že novináři chtějí za každou cenu jen to špatné a jsou posedlí ďáblem.

Novináři nezpůsobili, že vláda nefunguje a že se Slovensko pod Ficovým vedením řítí do pekla, ve kterém by premiér rád viděl strážce demokracie, oponovala ministerskému předsedovi opoziční poslankyně Zora Jaurová. Ficovy výroky podle ní svědčí o ztrátě soudnosti.

„Myšlenka státního mediálního úřadu, který by kontroloval novináře, není ničím jiným než špatně zakrytou snahou o cenzuru a o omezování médií, jaké existuje snad jen v Severní Koreji,“ uvedla. Zároveň vyzvala premiéra, ať přestane „blábolit o pekelném spiknutí“ novinářů, kteří vládě brání vládnout.

Další opoziční poslankyně Veronika Remišová odsoudila Ficovy výroky jako nepřípustné a hanebné. „Místo toho, aby Fico vysvětlil občanům, proč jim bere a sobě dává, nevybíravě útočil na občany a novináře,“ prohlásila. Premiér se podle ní ocitl daleko za čárou, když označil novináře za krvelačné bestie v době, kdy společnost rozděluje nenávist.

Tu podle Remišové šíří právě Fico a jeho „kumpáni“. Ficovo chování podle poslankyně připomíná někdejšího premiéra Vladimíra Mečiara v jeho nejhorším období. „Jsme v situaci, kdy vláda představuje bezpečnostní riziko pro vlastní zemi,“ zdůraznila. Za této situace by se podle poslankyně měl ozvat i prezident Peter Pellegrini.

„Robert Fico ukazuje, že v době krize nedokáže řídit stát. Že nemá řešení. Celé se mu to sype pod rukama. A nejednotnost koalice je až do nebe volající. Lidi si toho všímají. Musí to tedy něčím zakrýt,“ usoudil šéfredaktor Aktualit.sk Peter Bárdy. Ficovu koalici podle něj dokáže spojit jen společný pseudoviník všeho zlého, a tím jsou zase novináři.