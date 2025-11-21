Rusko vyjde z války jako totální vítěz, vítá Fico americký mírový plán

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
„Od samého začátku vojenského konfliktu jsme podporovali všechny mírové plány, ať už přišel z Číny, Brazílie, dokonce jsem podporovali i Zelenského formuli, protože jsme chtěli, aby co nejrychleji došlo k ukončení vzájemného prolévání krve Slovanů na území Ukrajiny. Podobně jako jiné plány má i tento naši podporu,“ řekl Fico na páteční tiskové konferenci k zahájení řízení Evropské komise proti Slovensku.
„Takto vážný plán“ se podle slovenského premiéra „nedá realizovat bez souhlasu Ukrajiny“. „Abychom měli v tomto úplně jasno. Pokud je něco na papíře a má to dvacet osm bodů a dotýká se to především Ukrajiny, není možné nadiktovat nějakému členskému státu, že to musí akceptovat,“ zdůraznil.
„Rád bych viděl aktivnější roli Evropské unie, protože v plánu se mimo jiné například počítá i se sto miliardami eur, které by měla Unie použít na obnovu a rekonstrukci Ukrajiny, ale kromě toho tam nevidíme nic, co by vtahovalo Evropskou unii do rozhovorů,“ podotkl Fico s tím, že „zahraniční politika Evropské unie je nulová a zdá se, že i respekt velkých hráčů vůči Evropské unii je velmi malý“.
„Pokud tento plán bude podepsán, Rusko vyjde z této války jako totální vítěz. Rusko vyjde z této války mimořádně morálně a ekonomicky posílené,“ řekl Fico.
Podle něj je nynější návrh plán „stokrát horší“ než podmínky, ke kterým Ukrajina mohla přistoupit krátce po ruské agresi. Fico opět tvrdil, že evropští politici tehdy podporovali válku.
Předseda slovenské vlády poukázal mimo jiné na ty části amerického plánu, že Ukrajina nebude členem NATO a že přijde o kontrolu nad některými oblastmi. Tyto záležitosti jako podmínku pro mírové řešení konfliktu Fico zmiňoval už dříve.
Zastal se také náměstka slovenského ministra obrany Igora Melichera ve věci jeho výroku, že pro Slovensko by bylo nejlepší, pokud by se Ukrajina zcela dostala pod vliv Ruska.
Premiér tvrdil, že s ohledem na obsah mírového plánu USA byla Melicherova vyjádření ještě mírná. Melichera do funkce na ministerstvu obrany navrhla Ficova strany Směr-SD.