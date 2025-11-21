Rusko vyjde z války jako totální vítěz, vítá Fico americký mírový plán

Autor: ,
  15:54aktualizováno  16:17
Slovenský premiér Robert Fico podpořil americký plán pro konec bojů na Ukrajině. Podmínkou pro jeho realizaci je souhlas Kyjeva s tímto dokumentem, řekl v pátek novinářům. Některé návrhy z plánu USA má Fico za totožné s tím, co on sám dříve zmiňoval jako předpoklad řešení konfliktu. Rusko vojensky napadlo sousední zemi v únoru 2022.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Od samého začátku vojenského konfliktu jsme podporovali všechny mírové plány, ať už přišel z Číny, Brazílie, dokonce jsem podporovali i Zelenského formuli, protože jsme chtěli, aby co nejrychleji došlo k ukončení vzájemného prolévání krve Slovanů na území Ukrajiny. Podobně jako jiné plány má i tento naši podporu,“ řekl Fico na páteční tiskové konferenci k zahájení řízení Evropské komise proti Slovensku.

„Takto vážný plán“ se podle slovenského premiéra „nedá realizovat bez souhlasu Ukrajiny“. „Abychom měli v tomto úplně jasno. Pokud je něco na papíře a má to dvacet osm bodů a dotýká se to především Ukrajiny, není možné nadiktovat nějakému členskému státu, že to musí akceptovat,“ zdůraznil.

„Rád bych viděl aktivnější roli Evropské unie, protože v plánu se mimo jiné například počítá i se sto miliardami eur, které by měla Unie použít na obnovu a rekonstrukci Ukrajiny, ale kromě toho tam nevidíme nic, co by vtahovalo Evropskou unii do rozhovorů,“ podotkl Fico s tím, že „zahraniční politika Evropské unie je nulová a zdá se, že i respekt velkých hráčů vůči Evropské unii je velmi malý“.

„Pokud tento plán bude podepsán, Rusko vyjde z této války jako totální vítěz. Rusko vyjde z této války mimořádně morálně a ekonomicky posílené,“ řekl Fico.

Komise zahájila řízení se Slovenskem kvůli změně ústavy. Fico ji odmítl upravit
Slovenský premiér Robert Fico (19. listopadu 2025)
Slovenský ministr obrany Robert Kaliňák (6. března 2025)
Musím ho pokárat, byl příliš měkký, řekl Fico k Melicherovi
29 fotografií

Podle něj je nynější návrh plán „stokrát horší“ než podmínky, ke kterým Ukrajina mohla přistoupit krátce po ruské agresi. Fico opět tvrdil, že evropští politici tehdy podporovali válku.

Předseda slovenské vlády poukázal mimo jiné na ty části amerického plánu, že Ukrajina nebude členem NATO a že přijde o kontrolu nad některými oblastmi. Tyto záležitosti jako podmínku pro mírové řešení konfliktu Fico zmiňoval už dříve.

Zastal se také náměstka slovenského ministra obrany Igora Melichera ve věci jeho výroku, že pro Slovensko by bylo nejlepší, pokud by se Ukrajina zcela dostala pod vliv Ruska.

Premiér tvrdil, že s ohledem na obsah mírového plánu USA byla Melicherova vyjádření ještě mírná. Melichera do funkce na ministerstvu obrany navrhla Ficova strany Směr-SD.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nezradím vás, buďte v jedné z nejtěžších chvil dějin jednotní, řekl Zelenskyj národu

Bez Číny by putinovské Rusko bylo ničím, prohlásil ukrajinský prezident...

Ukrajina čelí silnému tlaku USA, mírový plán má přijmout do Dne díkůvzdání

Ukrajinsko-americké jednání v Kyjevě (20. listopadu 2025)

Rusko vyjde z války jako totální vítěz, vítá Fico americký mírový plán

Komise zahájila řízení se Slovenskem kvůli změně ústavy. Fico ji odmítl upravit

Kontrolnímu úřadu se nelíbí hospodaření Přísahy. Ta povolala právníky a hrozí soudy

Předseda občanského hnutí Přísaha Petr Šlachta ve volebním štábu. (4. října...

Popálení dětí ve škole prověřuje policie jako těžké ublížení na zdraví z nedbalosti

ilustrační snímek

Komentář

Chystá Donald Trump pro Ukrajinu nový Mnichov? Ani ten nebyl cestou k trvalému míru…

Americký prezident Donald Trump s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským...

Proběhneme vagon, jestli tu někdo neleží. Policie ukázala zásah u srážky vlaků

Policie ukázala záběry ze srážky vlaků u Zlivi

Komise zahájila řízení se Slovenskem kvůli změně ústavy. Fico úpravy odmítá

Robert Fico (17. října 2025)

Válka gangů na pozadí oslav. Trenér Haiti v zemi nikdy nebyl, přesto ji dostal na MS

Postup na mistrovství světa ve fotbale je na Haiti velká událost.

Pokud nepřijmete mírový plán, zastavíme dodávky zbraní, hrozí USA Kyjevu

Americký prezident Donald Trump a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj...

Získejte robotický vysavač i moderní fén: Hledáme testerky pro domácí pomocníky Dreame
Získejte robotický vysavač i moderní fén: Hledáme testerky pro domácí pomocníky Dreame

Značka Dreame spojuje výkon s designem a u svých produktů představuje chytré funkce, ideální pro moderní domácnost. Zapojte se do našeho testování...

Politici s tlumočníkem. Výstupy ze Sněmovny budou nově i pro neslyšící

V Poslanecké sněmovně se ladí poslední technické náležitosti pro tlumočení do...

Mírový plán nesmí trestat oběť víc než viníka, Kyjev potřebuje záruky, řekl Pavel

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je po necelých dvou letech znovu na...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.