Strašná nemoc, řekl Fico kumpánům o covidu. Veřejně přitom hájí odmítače

„Zaplatil jsem si dovolenou, že teda pojedu do Řecka. Veřejně to říkat nebudu, ale dojel jsem tam v úterý v noci a ve středu ráno jsem si ještě zaplaval dva kilometry v moři. Po obědě mě nějak pobolívalo v krku. Ve středu i ve čtvrtek jsem byl v posteli, měl jsem 38 teplotu,“ popisuje na nových záběrech z chaty Fico svým společníkům.

K těm patřili advokáti Marek Para a Pavol Gašpar a podnikatel Miroslav Bödör. Kvůli tomu, že všichni jsou nějakým způsobem napojení na zatčené z policejní akce Očistec a zločinecký gang bödörovců, se o uniklá tajná setkání zajímají média. Nahrávky pořídila policie, když podle svého tvrzení sledovala pytláky (viz box).

V tomto okamžiku zjistila, že expremiér a šéf opoziční strany Směr-SD měl covid a během dovolené zkolaboval. „V pátek ráno jsem šel na snídani a říkám své partnerce: ‚Katko, mně je nějak divně.‘ Jeb a víc si nepamatuju. Probral jsem se, když mi nějaký doktor skákal po hrudníku,“ líčí.

Oním lékařem měl být německý kardiolog, který si myslel, že Fica skolil infarkt. V nemocnici se pak prý ukázalo, že v tomto ohledu je politik, který před pěti lety musel na operaci srdce, v pořádku. „Dostal jsem covid a v kombinaci s teplem a nízkým tlakem mě normálně odjebalo na zem. Ale tak, chlapci, že tak nějak vypadá smrt,“ vypráví dál kumpánům.

Následně shrne, co se dělo potom. V nemocnici podepsal reverz a šel do hotelové karantény. „Jedenáct dní jsem byl zavřený v jedné klimatizované místnosti, takto jsem se díval na moře. A po jedenácti dnech jsem zfalšoval covidový test,“ tvrdí Fico s tím, že antigenní testy měl negativní.



U PCR testů se to však stále nedařilo a řečtí úředníci ho tak „nechtěli pustit“ z karantény. Prý by to celé mohlo trvat až dva měsíce. „Tak jsem jel načerno z Řecka domů,“ dodává. Toto setkání na chatě se podle Denníku N mělo konat 19. srpna.



Verze s pytláky Slovenská média přinášejí další detaily k původu nahrávek, které odhalily Ficovy schůzky na chatě. Tou může být podle několika zdrojů listu Sme stavení v obci Velký Ďur na Nitransku. Pronajímá si ji společnost, kterou vlastní odsouzený mafián Norbert Bödör, a prověřovat ji začal policista Martin Juhás, který v minulosti pracoval v týmu vyšetřujícím vraždu novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Kuciak kdysi o podezřelých aktivitách mafie v této oblasti psal. A policista byl před časem z týmu Kuciak převelen na Nitransko, kde skutečně začal sledovat pytláka a od vedení dostal povolení použít skrytou kameru. Pytlák patřil k bödörovcům, místo něj tam však Juhás nachytal Fica a všechny ostatní účastníky tajných schůzek na chatě.





Už o týden dřív se Fico ukázal na soudním jednání s bývalým speciálním prokurátorem Dušanem Kováčikem. Z toho, co Fico říká a co psal do té doby na sociální sítě, vyplývá, že po návratu ze zahraničí nedodržel a časově ani neměl šanci dodržet povinnou čtrnáctidenní karanténu.

Porušil tak jedno z vládních proticovidových opatření. Expremiér je nicméně na Slovensku jedním z nejvýraznějších kritiků hygienických nařízení i očkování.

Burcuje Slováky na demonstracích, místo respirátorů nosí plastový štít a vakcíny proti covidu veřejně označuje za „prachsprostý byznys“. Také na chatě řekl, že očkovaný není.

Přizná však, že se na něm covid podepsal. „Měl jsem už pět testů PCR a jsem v pořádku, ale stále nejsem zdravý. Necvičím, (přitom) normálně cvičím každý den jako blázen. Nic nemůžu. Jediné, co mě trápí, je, že se nemůžu zbavit (ucpaných) dutin,“ vysvětluje.

Na otázku, jaký měl průběh nemoci, odpoví: „Klasická chřipka, nic zvláštního.“ Léčil se prý ivermektinem, lékem oblíbeným mezi odmítači očkování a šiřiteli konspirací, a antibiotiky. Se svými známými se pak sejde ještě jednou, o deset dní později. A znovu si stěžuje.

„Neumím se zbavit toho covidu. Testy mám v pořádku, všechno, ale ve čtvrtek mě to tak zlomilo. Celý pátek jsem ležel, v sobotu jsem zrušil celý program. Únava, stále mám plechovou chuť v ústech, jako kdybych něco necítil. Pořád srdeční arytmie a tyto hovadiny. To je strašná choroba, strašná,“ říká upřímně.

Na Slovensku se v posledních dnech zvedá nová vlna covidové epidemie. A to i kvůli náladám ve společnosti. Země je se svou mírou proočkovanosti proti koronaviru jednou z nejhorších v Evropě. Opatření se proto znovu zpřísnila a nově Slovensko za oblast s velmi vysokým rizikem nákazy považuje i česká vláda.