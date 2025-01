Zelenskyj je nepřítel. Nemám ho rád, škodí Slovensku, prohlásil Fico

Plyn přes Ukrajinu na Slovensko přestal proudit na začátku letošního roku po vypršení platnosti příslušné smlouvy o jeho přepravě mezi ruským Gazpromem a ukrajinským Naftohazem. Fico pak kritizoval zejména Zelenského a pohrozil Kyjevu odvetnými opatřeními, a to zastavením dodávek elektřiny na Ukrajinu, omezením pomoci pro ukrajinské uprchlíky a vetováním finanční pomoc EU Ukrajině.

„Nejreálnější by bylo, pokud by Slovensko koupilo plyn na rusko-ukrajinských hranicích a tento plyn se přepravoval jako slovenský plyn přes území Ukrajiny,“ řekl Fico na jednání hospodářského výboru slovenského parlamentu. Dodal, že Maďarsku se podobný model osvědčil při nákupu ruské ropy. Tu využívá i bratislavská rafinerie Slovnaft, která patří do maďarské skupiny MOL.

Stávající smlouva slovenských plynáren SPP s Gazpromem o nákupu plynu, která je uzavřena do roku 2034, počítá s tím, že ruská strana na svou odpovědnost dodá plyn na Slovensko. „Budeme nadále tlačit na Ukrajinu, aby se vrátila k tomu, že má povinnost přepravovat plyn,“ řekl Fico. Podle něj uvedená povinnost vyplývá Kyjevu z jeho asociační dohody s EU.

Fico ocenil pondělní prohlášení Evropské komise, ve kterém mimo jiné zaznělo, že bude pokračovat v jednáních s Ukrajinou o dodávkách plynu do Evropy a zahrne do rozhovorů Maďarsko i Slovensko. Komise podle dokumentu očekává, že třetí země budou respektovat, že integrita energetické infrastruktury zásobující členské státy EU je otázkou bezpečnosti EU.

Premiér zpochybnil vyjádření Zelenského o připravenosti Ukrajiny dodávat plyn z Ázerbájdžánu do Evropy a tvrdil, že žádný projekt v této věci není připraven. „Co jiného zůstalo panu Zelenskému, než mluvit o nějakém plynu z Ázerbájdžánu. Nic není připraveno, žádný projekt není na stole. Zase pouští bubliny, neboť si myslí, že tato bublina ho osvobodí od toho, abychom nepřistoupili k tvrdým rozhodnutím,“ řekl Fico.

Slovenský premiér řekl, že bude vetovat finanční pomoc EU Ukrajině, pokud Zelenskyj neobnoví přepravu plynu přes Ukrajinu a neumožní následný tranzit suroviny přes Slovensko. „Náš nepřítel je Zelenskyj. Zelenskyj způsobil problémy, které máme. Já ho nemám rád, neboť škodí Slovensku,“ tvrdil Fico.

Podobně kritizoval také někdejší ukrajinskou premiérku Julii Tymošenkovou za to, že během plynové krize v roce 2009, kdy byl Fico poprvé premiérem, neposkytla plyn Slovensku z ukrajinských zásobníků. Tehdy byly dočasně zastaveny dodávky ruského plynu na Slovensko kvůli sporům mezi Ukrajinou a Ruskem a Bratislava v reakci nařídila velkým firmám omezit spotřebu plynu.

Slovensko podle Fica nyní čerpá plyn ze zásobníků. Snahu o obnovení přepravy plynu přes Ukrajinu zdůvodnil kromě jiného tím, že po zastavení jeho toku přichází Slovensko o peníze z poplatků za tranzit. Ten zajišťuje polostátní firma Eustream, ve které má podíl a manažerskou kontrolu skupina Energetický a průmyslový holding českého podnikatele Daniela Křetínského.

Poslanec opoziční strany Svoboda a Solidarita Karol Galek během jednání uvedeného parlamentního výboru popřel tvrzení Fica o tom, že kvůli ukončení přepravy plynu přes Ukrajinu stoupla jeho cena. Podle místopředsedy nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Ivana Štefunka nedohodl Fico, který se v prosinci sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě, nic ohledně dodávek plynu na Slovensku.

„Premiér odmítá při rozhovorech o dodávkách plynu brát v úvahu realitu největšího konfliktu na kontinentu od druhé světové války. Opomíjí skutečnost, že kdyby Putin nezaútočil na Ukrajinu, žádný problém s přepravou plynu by nebyl,“ uvedl Štefunko. Dodal, že Ficovi je cizí solidarita s napadeným sousedem Slovenska.