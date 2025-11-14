Fico je v Popradu, ale do školy se nevrátil. Vítají ho nápisy křídou i studenti v černém

  13:30aktualizováno  13:30
Slovenský premiér Robert Fico v pátek přijel do Popradu přednášet o mezinárodních vztazích. Chodníky v okolí jsou plné křídou psaných vzkazů a popradští studenti přišli převážně v černém. Před okresním úřadem, kde Fico vystupuje, už došlo k prvnímu konfliktu. Starší pán na kole křičel na ženu, která si donesla transparent s protestními hesly. Asi třicet studentů pak přednášku předčasně opustilo a cinkalo přitom klíči.
Robert Fico (28. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Premiér dopoledne přijel k okresnímu úřadu, kde se koná jeho přednáška o zahraniční politice Slovenska. Tu na popradském gymnáziu Fico minulý týden odložil, což zdůvodnil pracovními povinnosti, a novinářům také řekl, že školu později navštíví.

Nyní však vystoupil v budově okresního úřadu. Několik minut po začátku asi třicet studentů akci předčasně opustilo, cinkali přitom klíči a jedna skupinka nesla i vlajku Ukrajiny, uvádí portál Aktuality.sk. Stejně jako minulý pátek, tak i nyní podle médií čekaly na premiéra křídové nápisy na chodníku. Jejich psaní odstartoval minulý týden student z Popradu, který touto formou ministerského předsedu kritizoval.

Slovenští novináři mladíka identifikovali jako devatenáctiletého Michala. Ten napsal u školy hesla proti Ficovi, včetně hanlivého vzkazu. Policie ho pak odvedla na výslech, po němž ho propustila. Jednání žáka kritizoval například vedoucí úřadu slovenské vlády Juraj Gedra, který ho přirovnal k atentátníkovi, jenž loni střelbou z pistole Fica vážně zranil.

Naopak na sociální síti se zformovala iniciativa na studentovu podporu. Lidé, ale i někteří politici následně po celé zemi začali křídou na veřejných místech psát Ficovi různé kritické vzkazy a zveřejňovat je na Facebooku. Hovořit se začalo o „křídové revoluci“.

Například v Bratislavě se křídové nápisy objevily před budovami Univerzity Komenského. Hesla jako „Fico se bojí studentů“ nebo „Velcí chlapi se křídy nebojí“ se objevily i v Žilině, Košicích, Nitře i v menších obcích, uvádí televize TA3.

Odvedení žáka z vyučování k výslechu podle ní spustilo bouřlivou diskuzi o přiměřenosti zásahu a o stavu svobody projevu v zemi. Iniciátoři podle televize počítají s tím, že největší vlna nápisů přijde na na výročí sametové revoluce v bývalém Československu 17. listopadu, kdy opět chystá shromáždění například slovenská opozice.

