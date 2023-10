Na první návštěvu vyrazím do Česka, slibuje Fico. Chce silnou V4

Staronový slovenský premiér Robert Fico chce jako první zemi navštívit Česko. Uvedl to, když v pondělí uváděl do úřadu šéfa diplomacie Juraje Blanára. Fico tak dodrží tradici, podle níž první cesta nového prezidenta či šéfa vlády v Česku a na Slovensku vede do sousední země. Nově jmenovaný předseda slovenské vlády se minulý týden zúčastnil summitu Evropské unie v Bruselu.