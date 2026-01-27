Fico odmítl Trumpovo pozvání do Rady míru a nahrazování mezinárodního práva

Slovenský premiér Robert Fico odmítl nabídku USA, aby se Slovensko stalo členem Rady míru. Fico novinářům řekl, že mezinárodní právo se nemá nahrazovat novými institucemi. Radu míru ustavil americký prezident Donald Trump.
„Je třeba reformovat stávající mezinárodní instituce, jako je OSN, ale nikoliv je rušit. Nejsme zastánci, aby vznikaly paralelní struktury. Nemůžeme nahrazovat mezinárodní právo, nemůžeme nahrazovat OSN nějakými novými institucemi, pokud si myslíme, že něco nefunguje,“ uvedl Fico.

O nabídce Spojených států má navzdory odmítavému postoji svého předsedy jednat slovenská vláda. Slovenský premiér také řekl, že dává přednost stávajícímu mezinárodnímu světovému řádu, který je založen na výsledcích druhé světové války a na Chartě OSN.

Český premiér Andrej Babiš v pondělí řekl, že chce pozici k Radě míru koordinovat s ostatními státy Evropské unie, důležitá je pro něj hlavně Itálie.

