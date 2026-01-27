„Je třeba reformovat stávající mezinárodní instituce, jako je OSN, ale nikoliv je rušit. Nejsme zastánci, aby vznikaly paralelní struktury. Nemůžeme nahrazovat mezinárodní právo, nemůžeme nahrazovat OSN nějakými novými institucemi, pokud si myslíme, že něco nefunguje,“ uvedl Fico.
O nabídce Spojených států má navzdory odmítavému postoji svého předsedy jednat slovenská vláda. Slovenský premiér také řekl, že dává přednost stávajícímu mezinárodnímu světovému řádu, který je založen na výsledcích druhé světové války a na Chartě OSN.
Český premiér Andrej Babiš v pondělí řekl, že chce pozici k Radě míru koordinovat s ostatními státy Evropské unie, důležitá je pro něj hlavně Itálie.