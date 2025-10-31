Fica zařadili na seznam predátorů svobody tisku, spolu s diktátory i Izraelci

Autor: ,
  15:07aktualizováno  15:07
Organizace Reportéři bez hranic (RSF) zařadila slovenského premiéra Roberta Fica na seznam takzvaných predátorů svobody tisku. Ty podle ní spojuje nenávist ke svobodě tisku a jejich cílem je umlčování nezávislých médií. Mezi aktéry, kteří letos napadali novináře a právo na informace, francouzská organizace řadí mimo jiné i izraelskou armádu, ruského diktátora Vladimira Putina, miliardáře Elona Muska, či Komunistickou stranu Číny.
Robert Fico (27. srpna 2025)

Robert Fico (27. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Slovenský premiér Robert Fico a ruský diktátor Vladimir Putin v Číně (2. září...
Americký miliardář Elon Musk (1. listopadu 2023)
Viktor Orbán (28. září 2025)
Robert Fico (15. května 2025)
20 fotografií

Ačkoliv je jejich cíl shodný, umlčování tisku takzvanými predátory se podle RSF liší. „Zabíjejí, cenzurují, vězní a napadají novináře, rdousí zpravodajská média, hanobí žurnalistiku nebo využívají její kodexy k manipulaci informací pro propagandistické účely,“ stojí v prohlášení organizace.

Fica organizace řadí do sociální kategorie predátorů. Tito aktéři podle ní očerňují média a podněcují nedůvěru vůči novinářům. RSF uvádí, že premiérovy slovní útoky na média byly inspirací pro výhrůžky vůči novinářům a dokonce podle ní vedly k vraždě novináře Jána Kuciaka v roce 2018. Za autoritářské RSF označuje politickou kontrolu veřejného vysílání a omezení přístupu k informacím kontrolovaným vládou.

„Jsem přesvědčen, že na Slovensku působí organizovaná zločinecká skupina novinářů, soustředěná hlavně v Denníku N, SME a Aktualitách“, řekl v minulosti Fico, jehož prohlášení RSF cituje.

Organizace rovněž připomíná, že předseda slovenské vlády označil novináře za „hyeny“, „krvežíznivé parchanty“, „ďáblem posedlé“ a za „špinavé protislovenské prostitutky“.

Slovensko se v letošním žebříčku svobody médií, který sestavuje RSF, propadlo o devět míst a skončilo 38. ze 180 hodnocených zemí.

Seznam predátorů

Kategorie „Sociální“: „Špiní média a podněcují nedůvěru vůči novinářům“

Elon Musk (USA)

Honest reporting (Izrael)

Margarita Simonjanová (Rusko)

OpIndia (Indie)

Javier Milei (Argentina)

Robert Fico (Slovensko)

Kategorie „Ekonomičtí“: „Ničí média finančně“
Alphabet a Meta (USA)

Bidzina Ivanišvili (Gruzie)

Vladimir Tabak (Rusko)

Alden Global Capital (USA)

William Ruto (Keňa)

Vincent Bolloré (Francie)

Kategorie „Právní“: „Vystavují novináře soudnímu pronásledování“

Brendan Carr (USA)

Foundation Against Terrorism (Guatemala)

Seng Heang (Kambodža)

Recep Tayyip Erdogan (Turecko)

John Lee Ka-chiu (Hongkong)

Roskomnadzor (Rusko)

Adani Group (Indie)

Kategorie „Bezpečnostní“: „Zabíjejí, napadají a zavírají novináře“

Izraelské bezpečnostní složky (IDF, Izrael)

Komunistická strana Číny (Čína)

Státní bezpečnostní a mírová komise (Barma)

Muhammad bin Salmán (Saúdská Arábie)

Vojenská junta (Burkina Faso)

Kartel Jalisco Nová Generace (Mexiko)

Aleksandar Vučić (Srbsko)

Kategorie „Političtí“: „Potlačují informace ve své zemi“

Hajbatulláh Achúndzáda (Afghánistán)

Vladimir Putin (Rusko)

Daniel Ortega (Nikaragua)

Alexandr Lukašenko (Bělorusko)

Ilham Alijev (Ázerbájdžán)

Alí Chameneí (Írán)

Nicolás Maduro (Venezuela)

Viktor Orbán (Maďarsko)

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.