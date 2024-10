Ficovi musí téct do bot, komentují Slováci vystoupení u ruské propagandistky

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Premiérovi musí téct pořádně do bot, když si pomyslnou misku vah veřejné přízně snaží naklonit i takovýmto propagandistickým činem. Před vlajkou Slovenska, Evropské unie i obrazem generála Milana Rastislava Štefánika zradil hodnoty, které symbolizují,“ píše o Ficově vystoupení v ruské televizi komentátor portálu HN Online Márid Blaščák v textu s titulkem Ficova kamufláž: Proč premiér podlehl vábení kremelské propagandy.

Fico se prostřednictvím videomostu zhruba na půl hodiny objevil v pořadu státního kanálu Rossija 1. V rozhovoru s přední propagandistkou režimu Olgou Skabejevovou obvinil Západ, že chce prodlužovat válku na Ukrajině a zopakoval dezinformace Kremlu – třeba že protiruské sankce nefungují. A podle Blaščáka se tím zařadil na seznam černých ovcí hned za maďarského premiéra Viktora Orbána.

„Není divu, Ficův domácí elektorát je přece proti kritice Západu imunní a jeho bratříčkování se s Vladimirem Putinem mu lichotí,“ komentuje s tím, že tak předseda slovenské vlády potopil spojence v Evropské unii i NATO. „Možná proto, aby si za servilitu vysloužil pozvání na květnové oslavy osmdesátého výročí konce druhé světové války,“ připomíná Ficovy výroky z poslední doby.

Premiér totiž avizoval, že do Moskvy chce jet a nikdo mu v tom nezabrání. Řekl to ostatně i Skabejevové, která ho na oslavy pozvala. „Poděkuji Rudé armádě, vojákům Rudé armády. Při oslavách osmdesátého výročí Karpatsko-dukelské operace jsem řekl, že maršál Koněv si zaslouží pomník na Slovensku. Budu považovat za čest přijet do Moskvy a zúčastnit se oslav osmdesátého výročí konce druhé světové války a především vítězství nad fašismem. Cítím to jako svou osobní povinnost,“ prohlásil.

Fico tak „ani ne za jidášských třicet stříbrných rublů bez váhání prodal spojence, kteří jsou podle něj cyničtí váleční štváči“. Ale jen proto, aby zakryl domácí problémy, píše komentátor. Slovenská vláda totiž v současnosti prochází krizí. Rozpory v koaliční Slovenské národní straně (SNS) vedly až k tomu, že parlament dva dny nebyl usnášeníschopný a koalice musela povolat poslance, jenž se nyní léčí s rakovinou.

„Při prosazování vládní politiky je (Fico) závislý na dobré vůli národovců a hulvátských huliakovců,“ odkazuje Blaščákův text problémy kolem šéfa Národní koalice Rudolfa Huliaka a jeho dvou kolegů.

Komentátor HN Online také upozorňuje, že si to slovenský premiér v posledních týdnech u veřejnosti rozlil i konsolidačním balíčkem veřejných financí. Ty totiž „namísto šetření hodil na hrb Slovákům, kteří mu ty miliardy zaplatí na vyšších daních“. „A Fico jako zkušený manipulátor ví, že na překrytí těchto selhání potřebuje stále vyšší a ještě vyšší trumfy,“ píše.

Český novinář Jiří Just žijící v Rusku pak na síti X upozornil, že ani ruská média Ficova slova příliš nezajímala, a vysvětluje, že „malé“ Slovensko není pro Rusy dostatečně významné. Ficovi v tomto smyslu podle něj ublížilo i místo, kde svou rétoriku opakoval. Byla to jen dopolední show vysílaná ve všední den. „Kdyby Fico něco takového prohlásil na setkání s Lavrovem, nebo třeba v Bruselu na Evropské radě, asi by to tlačili víc,“ míní Just.

Jirka Just @jirkajust Ne, že bych se v tom chtěl dál hnípat, ale o včerejším vystoupení Roberta Fica v propagandistické show nenapsal žádný významný ruský deník. Žádná zmínka se neobjevila v printu v Izvestija, Kommersantu, Rossijské gazetě, ani v Komsomolské pravdě. Ale asi to stálo za to 🤷 https://t.co/1lxnGr1nkp oblíbit odpovědět

„Co teď asi Fico přiveze z Číny?“

„Z Ficovy politiky na čtyři světové strany zůstal už jen východ,“ glosuje pak Denník N ve svém pravidelném Newsletteru. Novinář Miro Kern v něm Slovákům říká, že pokud doufali, že „premiér alespoň zpomalí naši cestu ze západu na východ, mýlili jste se“. Upozorňuje, že zatímco o Ficově čtvrteční cestě do Číny veřejnost věděla dlouho dopředu, o vystoupení u Skabejevové se dozvěděli až ex post.

„Co nám dopředu neprozradil, je, že bude hostem jedné z nejodpornějších propagandistických show, jaké umí vyprodukovat jen v putinovském Rusku, případně v o něco horší technické kvalitě v Severní Koreji,“ píše a připomíná, že se tam Fico objevil jako první politik z členského státu Evropské unie od začátku ruské agrese na Ukrajině. Skabejevová také premiéra uvedla jako člověka, který přežil atentát spáchaný právě kvůli jeho postojům k válce. To přitom dodnes není zcela potvrzené.

Kern pak zdůrazňuje, že nešlo o „obyčejný rozhovor s obyčejnou novinářkou“ jen s tím rozdílem, že se vysílal v Rusku. „Šlo o propagandistickou relaci s moderátorkou, která je na západních sankčních seznamech. Ve svých relacích vyzývá, aby ruská vojska stejně jako Ukrajinu napadla i země NATO, tedy i nás, a jde o homofobní lhářku, která například tvrdila, že se britské ženy kvůli chudobě ve velkém dávají na prostituci a že v britských restauracích začali kvůli drahým potravinám servírovat veverky,“ jmenuje slovenský novinář.

„Ukrajinskou vládu, se kterou se Fico a jeho kabinet setkávají, nazývá neonacistickou a masovou vraždu ukrajinských civilistů ve městě Buča nazvala ‚barbarskou provokací‘ ukrajinských nacistů,“ dodává a k premiérově cestě do Číny podotýká, že má nejasný program i nejasný seznam zúčastněných. Není tak podle něj jasné, s čím se Fico vrátí a zda pak Slováci nebudou muset stejně jako Černohorci, Srbové nebo Maďaři muset Číňanům něco po generace splácet.

„Odstěhujte se do Ruska,“ zní z Ukrajiny

Ukrajinský poslanec Olexij Gončarenko Ficovi na síti X vzkázal, že by se měl odstěhovat do Ruska, „když ho tak moc miluje“. Britský velvyslanec na Slovensku Nigel Bake zase Ficovo rozhodnutí promluvit v ruské televizi označil za „politováníhodné“. „Tvrzení, že Západ nemá zájem o mír, je nepravdivé. Podporujeme mírový plán prezidenta Zelenského. A nejrychlejší způsob, jak dosáhnout míru, je, aby Rusko opustilo ukrajinské území,“ napsal.

Americký list The Financial Times pak Fica nazval „novou tváří evropského liberalismu“.

Rozhovor Fica s představitelkou ruské propagandy nadzvedl i slovenskou opozici. Expremiér Igor Matovič předsedu vlády tradičně expresivně označil za „strašného kolaborantského tchoře“. Nutno podotknout, že během pandemie to byl právě Matovič, kdo na Slovensko dovezl neprověřenou ruskou vakcínu Sputnik a před vlastními odborníky obhajoval Kreml.

„Premiér Fico vystoupil v ruské propagandistické televizi. Doma se mu rozpadá slepenec, zdravotnictví pro něj není premiérské téma, ale na sloužení Putinovi si čas najde. Obrovská ostuda!“ napsal také lídr Progresivního Slovenska Michal Šimečka. A jak píší slovenská média, rozpaky rozhovor vyvolal i v koaliční straně Hlas-SD, v němž někteří politici výstup v ruské televizi kritizovali.