Fico opět pojede na oslavy konce války do Moskvy, rád by i do Normandie

  14:27
Slovenský premiér Robert Fico se letos v květnu opět chystá do Moskvy na oslavy výročí porážky nacistického Německa. V červnu se pak chce zúčastnit připomínky vylodění spojeneckých vojáků v Normandii za druhé světové války. Fico to řekl o víkendu v proslovu na takzvané škole sociální demokracie.
Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké...

Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké vlastenecké války, tedy 80. výročí porážky nacistického Německa. Slovenský premiér Robert Fico a Vladimir Putin. (9. května 2025) | foto: AP

Robert Fico (27. ledna 2026)
Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké...
Robert Fico (17. října 2025)
Robert Fico (26. ledna 2026)
Fico cestoval do Ruska při příležitosti uvedených oslav i loni. Tehdy jeho návštěvu Moskvy slovenská opozice označila za ostudu pro Slovensko a za „plivanec do tváře“ spojencům v Evropské unii a Severoatlantické alianci. Většina evropských představitelů na protest proti pokračující ruské agresi na Ukrajině do Moskvy nejela.

Předseda slovenské vlády dlouhodobě kritizuje přístup EU k válce na Ukrajině či k protiruským sankcím evropského bloku. Jeho nynější kabinet po nástupu do úřadu v roce 2023 zastavil vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob.

Vylodění spojenců v Normandii v červnu 1944 v tehdy nacisty okupované části Francie je považováno za zásadní moment ve vývoji druhé světové války. Vedl až k osvobození západní Evropy a porážce nacistického Německa.

