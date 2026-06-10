Ficův syn vydělává na státu, čílí se opozice. Vše je čisté jako oko Boží, hájí se premiér

„Jak může společnost vypadat důvěryhodně, když bratři, sestry, matky, tety, tchyně a zeťové budou mít na vlastní financování peníze z veřejných zdrojů?“ ptal se Fico před dvěma lety. A právě tento výrok – spolu s dalšími podobnými – se mu teď vrací.
Tehdy kritizoval, že rodinní příslušníci předsedy nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko (PS) Michala Šimečky brali peníze od státu. Nyní média píší, že Ficův syn Michal dělá totéž. Případ totiž odstartovaly informace portálu Aktuality.sk, že Ficův syn jako jednatel stranické firmy Agentúra Smer dostal loni na odměnách desítky tisíc eur.
Firma například spravuje budovy Směru-SD a strana ji využívá i k organizaci akcí či volebních kampaní. Od Směru, který pobírá příspěvky od státu na svou činnost, společnost dostává peníze.
„Robert Fico si ze Směru udělal rodinný podnik. Syna platí z peněz daňových poplatníků,“ uvedlo Hnutí Slovensko expremiéra Igora Matoviče. Dodalo, že jde o učebnicový příklad nepotismu a zneužívání stranických struktur k zajištění vlastní rodiny.
Podle místopředsedy tohoto hnutí Júlia Jakaba dostal Směr-SD za volební výsledky desítky milionů eur ze státního rozpočtu a část těchto peněz směřuje do uvedené firmy, ve které je Michal Fico jednatelem.
Šimečka v prohlášení zase naznačoval, že Ficův syn může být jen takzvaným bílým koněm, neboť má jiné zaměstnání a působení ve firmě Směru-SD nemá ve zveřejněném životopise. Vůdce opozice poukázal také na zakázky a peníze od státu, které dostali další příbuzní ministerského předsedy.
„Dva roky tu vykřikujete o nějakých příživnících, aby se ukázalo, že příživnická rodina jste vy. Ficovi. Před časem jste tvrdili, že byste odstoupili, pokud by něco takového na vás vytáhl politický oponent. Prosím, je nejvyšší čas,“ uvedl předseda PS.
Státní peníze se tranformovaly, tvrdí Kaliňák
Fico před novináři působení svého syna ve stranické firmě obhajoval a tvrdil, že společnost nebere žádné peníze od státu. „Nenajdete tam ani zrnko pochybení. Je to čisté jako oko Boží,“ vzkázal Fico.
Jeho blízký spolupracovník a ministr obrany Robert Kaliňák pak prohlásil, že jsou to stranické peníze, byť původem také od státu. „To už jsou prostředky strany Směr, dochází k jejich transformaci,“ řekl.
Slovenský premiér v minulosti označil za problém, pokud rodinní příslušníci politiků dostávají peníze z veřejných zdrojů. Když předloni vládní strany odvolaly Šimečku z funkce místopředsedy slovenské Národní rady, návrh zdůvodnily mimo jiné tím, že nevládní organizace blízké příbuzným šéfa PS braly dotace od státu.
Policie začala vyšetřovat možný podvod při čerpání státních dotací neziskovou organizací, za kterou stojí Šimečkova matka. Média pak upozornila na další nesrovnalosti kolem této organizace. Případ Fico využil k tomu, že Šimečkovu rodinu začal označovat za příživníky.