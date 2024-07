Ukrajina v NATO? Záruka třetí světové, už tak od ní nejsme daleko, míní Fico

Pracujeme v atmosfére, že keď nás nie je možné demokraticky poraziť, treba nás nezákonne zatvoriť. Ak ani to nebude fungovať, treba vyprovokovať nejakého aktivistu, aby urobil to, čo sa stalo v Handlovej 15. mája. Pracovať v takej atmosfére a s takýmto vedomím nie je jednoduché, ale my to zvládneme.