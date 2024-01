Fico se sešel s ukrajinským premiérem. Jednají v Užhorodu

„Počítáme s konstruktivním a praktickým dialogem,“ napsal ukrajinský premiér Šmyhal na sociální síti Telegram. Schůzka se podle slovenského listu Korzár koná bez přítomnosti zástupců médií, plánovaná není ani tisková konference po jednání. List uvedl, že spolu s Ficem přijeli na Ukrajinu slovenští ministři zahraničí Juraj Blanár a obrany Robert Kaliňák a vicepremiér Peter Kmec.

Pouhý den před svou návštěvou Užhorodu Fico na otázku redaktora veřejnoprávní televize RTVS, proč nejede do Kyjeva a nepocítí válku na vlastní kůži, odpověděl: „Nechci zase udělat nějaký výrok, který vyvolá bouři nevole. Ale co zase vytváříte za obraz? Je nějaký konflikt, který je lokalizovaný. Řekněte mi, na co bych jezdil do Kyjeva, když se s předsedou ukrajinské vlády můžu sejít v Užhorodu. Nevidím ten rozdíl.“

„A to vy si fakt myslíte, že v Kyjevě je válka? To nějak žertujete prosím. To nemyslíte vážně, doufám. Tam jeďte a zjistíte, že tam je normální život v tom městě,“ dodal a pobouřil nejen Ukrajince, ale i Slováky. Zatímco ze strany Ukrajiny se začaly objevovat debaty, zda by se celá návštěva Fica na Ukrajině neměla zrušit, na Slovensku zaznívala slova o tom, že premiér prorazil další dno.

Už předtím totiž prohlásil, že Ukrajina není suverénní země, že je zcela pod kontrolou Američanů a že by Ukrajinci neměli očekávat, že ruské vojáky ze svého území vytlačí. Prý by měli přistoupit na bolestivý kompromis a nepočítat s tím, že získají zpět veškeré své území. Jakým způsobem by tento kompromis byl bolestivý pro Rusko, ovšem nezmínil.

Za slova o Kyjevě Fica kritizoval například předseda nejsilnější frakce v Evropském parlamentu, Evropské lidové strany (EPP), Manfred Weber. Ficově straně Směr-sociální demokracie a také další nynější slovenské vládní straně, Hlasu-sociální demokracie, strana evropských socialistů (PES) po loňských volbách na Slovensku pozastavila členství.

Ficova vláda po svém nástupu do úřadu loni v říjnu zastavila vojenskou pomoc Ukrajině ze slovenských státních zásob. Fico v uplynulých dnech zopakoval, že podle něj konflikt na Ukrajině nemá vojenské řešení, Ukrajinu označil za zkorumpovanou zemi a znovu se vyslovil proti jejímu vstupu do NATO.