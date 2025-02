ŠTVORHRA: Trump, Putin – EÚ, Ukrajina 3:0 na sety (6:0, 6:0, 6:0)



Od samotného začiatku som mal na vojnu na Ukrajine iný názor ako absolútna väčšina premiérov členských štátov EÚ. A aj som si to náležite odtrpel. Ale vedel som, čo robím. Použitie ruskej vojenskej sily bolo porušením medzinárodného práva, ale Rusko malo vážne bezpečnostné dôvody na takýto postup. Podporoval som všetky mierové plány a okamžité zastavenie bojov. Keď to v apríli 2022 bolo na stole, Západ to Ukraj...ine zakázal. Lebo sa naivne domnieval, že pokračovaním vojny politicky a ekonomicky oslabí Rusko.