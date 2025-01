O svých soukromých cestách vám nic říkat nebudu, odbyl veřejnost Fico

Opozice žádá mimořádnou schůzi Tři slovenské opoziční strany chtějí vyvolat mimořádnou schůzi parlamentu a prosadit usnesení o potvrzení proevropského směřování země. A to v reakci na návštěvu Fica v Moskvě a na jeho výroky o změně deklarace o zahraničně-politické orientaci státu. Ve středu to oznámili předseda nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko (PS) Michal Šimečka a zástupci strany Svoboda a Solidarita (SaS) a Křesťanskodemokratického hnutí (KDH). Tyto tři strany nemají ani s hlasy dalšího opozičního hnutí Slovensko parlamentní většinu. „Slovensko stojí na křižovatce. Předseda vlády připravuje půdu, aby vyvedl Slovensko z Evropy. Tato cesta vede k chudobě. My v opozici musíme udělat všechno pro to, aby si Slovensko vybralo jinou cestu,“ uvedl Šimečka. Dodal, že nyní jde o zachování svobodného a demokratického Slovenska. Podle opozice čtyřnásobný ministerský předseda Fico otevírá téma směřování země, neboť chce zakrýt zdražování po prosazení konsolidačního balíčku a také neschopnost řešit problémy svého dlouhodobého vládnutí.