Fico se v pátek sejde se Zelenským. Předtím bude v Číně opět mluvit s Putinem

  21:39aktualizováno  21:39
Slovenský premiér Robert Fico se v pátek sejde s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ještě předtím se během své návštěvy Pekingu setká s prezidenty Ruska Vladimirem Putinem a Číny Si Ťin-pchingem. Řekl to ve svém pondělním video vzkazu na Facebooku.
Robert Fico na oslavách výročí vypuknutí Slovenského národního povstání v Banské Bystrici (29. srpna 2025)

Ficova vláda po svém předloňském nástupu do úřadu zastavila vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob. Sám premiér Zelenského dříve opakovaně kritizoval, například na začátku letošního roku v souvislosti se zastavením tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu poté, co na konci loňska vypršela platnost příslušné smlouvy mezi Kyjevem a Moskvou.

Premiér rovněž v minulosti tvrdil, že strategie západních zemí v souvislosti s válkou na Ukrajině selhala a že Ukrajina byla zneužita s cílem oslabit Rusko. To vojensky napadlo sousední zemi v únoru 2022.

Předseda slovenské vlády současně kritizoval evropskou sedmadvacítku za to, že na čínských oslavách osmdesátého výročí konce druhé války bude z EU podle něj zastoupeno jen Slovensko. A prohlásil, že on historickou realitu překrucovat nebude a stejně jako ve Velké Británii a Rusku se padlým vojákům pokloní i v Číně.

„Vytváří se nový světový řád, nová pravidla multipolárního světa, nová rovnováha sil, což je pro mezinárodní stabilitu mimořádně důležité. Být součástí těchto diskusí znamená podporovat dialog a nehrát si na uražené malé dítě. Tak nějak se chová Evropská unie a její představitelé,“ řekl Fico.

Dodal, že do Číny odjede v noci na úterý. Detaily k plánovaným jednáním s prezidenty Ukrajiny, Ruska a Číny premiér nesdělil. Z jeho vyjádření vyplynulo, že se Zelenským se sejde na východním Slovensku.

Plánovanou schůzku Fica s Putinem v Číně potvrdil minulý týden Poradce Kremlu Jurij Ušakov. Fico se s Putinem sešel už loni v prosinci. Jeho návštěva Moskvy tehdy vyvolala na Slovensku mohutné protivládní demonstrace. V době konání těchto občanských protestů Fico tvrdil, že jejich organizátoři a slovenská opozice usilují o státní převrat.

