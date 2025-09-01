Fico se v pátek sejde se Zelenským. Předtím bude v Číně opět mluvit s Putinem

Ficova vláda po svém předloňském nástupu do úřadu zastavila vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob. Sám premiér Zelenského dříve opakovaně kritizoval, například na začátku letošního roku v souvislosti se zastavením tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu poté, co na konci loňska vypršela platnost příslušné smlouvy mezi Kyjevem a Moskvou.
Premiér rovněž v minulosti tvrdil, že strategie západních zemí v souvislosti s válkou na Ukrajině selhala a že Ukrajina byla zneužita s cílem oslabit Rusko. To vojensky napadlo sousední zemi v únoru 2022.
Předseda slovenské vlády současně kritizoval evropskou sedmadvacítku za to, že na čínských oslavách osmdesátého výročí konce druhé války bude z EU podle něj zastoupeno jen Slovensko. A prohlásil, že on historickou realitu překrucovat nebude a stejně jako ve Velké Británii a Rusku se padlým vojákům pokloní i v Číně.
„Vytváří se nový světový řád, nová pravidla multipolárního světa, nová rovnováha sil, což je pro mezinárodní stabilitu mimořádně důležité. Být součástí těchto diskusí znamená podporovat dialog a nehrát si na uražené malé dítě. Tak nějak se chová Evropská unie a její představitelé,“ řekl Fico.
Dodal, že do Číny odjede v noci na úterý. Detaily k plánovaným jednáním s prezidenty Ukrajiny, Ruska a Číny premiér nesdělil. Z jeho vyjádření vyplynulo, že se Zelenským se sejde na východním Slovensku.
Plánovanou schůzku Fica s Putinem v Číně potvrdil minulý týden Poradce Kremlu Jurij Ušakov. Fico se s Putinem sešel už loni v prosinci. Jeho návštěva Moskvy tehdy vyvolala na Slovensku mohutné protivládní demonstrace. V době konání těchto občanských protestů Fico tvrdil, že jejich organizátoři a slovenská opozice usilují o státní převrat.