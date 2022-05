Vydání Fica policii blokují obstrukce. Sklidil kritiku za nedělní nadávky Čaputové

Poslanci začali o vydání Fica jednat už minulý týden, stále však není jasno, jak se nakonec rozhodnou. A to přestože má současná koalice v parlamentu většinu. Ani někteří její poslanci, hlavně ve straně Jsme rodina Borise Kollára, si totiž nejsou jistí, že je policejní žádost dostatečně odůvodněná.

Rozpravu navíc protahují opoziční poslanci, kteří se po desítkách hlásí o slovo. Promluvit nechtějí jen členové Ficova Směru, ale i strany Hlas, která se od Směru kdysi odštěpila, či extremisté z LSNS Mariana Kotleby.

Policisté Fica spolu s někdejším ministrem vnitra v jeho vládě Robertem Kaliňákem obvinili ze zneužívání policie a finanční správy proti politickým oponentům Směru-SD, ze založení a podpory zločinecké skupiny. Prokurátor pro Fica žádal koluzní vazbu, aby nemohl ovlivňovat svědky. Žádost ovšem podal už 22. dubna a od té doby se kauza táhne.

Nynější lídr opozice obvinění odmítá a označuje se za oběť politického pronásledování, ba přímo za disidenta, a mluví o tom, že je právní stát na Slovensku v ohrožení. Fico kvůli tomu napsal i dopis představitelům Evropské komise. Skupina slovenských europoslanců pak šéfce EK Ursule von der Leyenové poslala vlastní dopis, aby Ficova tvrzení uvedla na pravou míru.

V této atmosféře se v neděli semlela ještě jedna aféra kolem někdejšího premiéra Slovenska, a to na prvomájovém mítinku Směru v Nitře. Na setkání s občany přišly asi dva tisíce lidí.

„Čaputová je americká ...,“ začala tam v jednu chvíli větu hvězda Směru, poslanec Luboš Blaha. Protože za nepravdy o slovenské prezidentce stál před soudem, občanům vysvětlil, že větu nemůže doříct. Ať ji prý dokončí za něj. A lidé to udělali. „...ku*va,“ skandovali opakovaně.

Na pódiu za Blahou v tu chvíli stál i Fico či europoslankyně Monika Beňová a na první pohled se děním bavili. Až později začali tvrdit, že neslyšeli, co jejich fanoušci vykřikují. Z celého mítinku tento výstup namíchl slovenskou veřejnost nejvíc. Politici i obyvatelé země se Čaputové zastali a v médiích se pak objevila slova, že Fico znovu klesl na úplné dno politické kultury a slušnosti.

„Jejich jediným cílem je živit v lidech strach a vzbuzovat nenávist. Útočí na nejvyšší ústavní činitele. Nikoli ovšem v rámci politického zápasu, ale osobně a vulgárně. Neexistuje pro to žádná omluva. Styďte se,“ napsal třeba premiér Eduard Heger.

Beňová se prezidentce omluvila s tím, že drtivá většina účastníků shromáždění nic nepřístojného proti Čaputové nekřičela. Prezidentka poděkovala za podporu a uvedla, že slušnost je možná tišší a mírnější, ale vůbec ne slabší.

Sám Blaha kritiku zlehčoval. „Najednou na prvomájovém protestu někdo v davu vykřikne cosi škaredé na její blahorodí a rozzuřené kavárny na nás hážou kelímky ze Starbucksu. Směšné,“ napsal Blaha. Tvrdil, že by se nedivil, pokud by pokřikování vulgarismu místo slova „agentka“ vůči Čaputové zorganizovala média.

Vulgarity o prezidentce však nebyly to jediné, co na mítinku zaznělo. „Čím je člověk větší prostitutka, čím je větší ku*va, tím je větší celebrita,“ prohlásil například Fico. „Musíme sundat prezidentku. Mohla by sem přijít ta americká panička? Nemohla, protože byste jí dali najevo, o co jde,“ pokračoval.

Lidé si podle něj také nemají nechat „vzít pravdu o Kuciakovi“. „Jednou řekneme, kdo Kuciaka zabil. A všichni budou šokovaní,“ oznámil davu expremiér, za jehož vlády mladého novináře Jána Kuciaka i jeho snoubenku Martinu Kušnírovou zabil najatý vrah.

Kdo byl na začátku objednacího řetězce, zatím není prokázané. U soudu se však dodnes řeší, zda to byl podnikatel Marian Kočner. Ten měl podle získaných odposlechů vazby i na Fica, který po tlaku Slováků protestujících v ulicích krátce po Kuciakově vraždě rezignoval.

A aby byl výčet expremiérových kontroverzních výroků na prvního máje dostatečně ilustrativní, řekl i toto: „Jednou také vyjde najevo pravda o fašismu na Ukrajině a o tom, že nejprve se zabíjeli lidé na Donbase. Zabíjeli se tam Rusové. Až potom se dozvíme velkou pravdu o Slovensku.“

Projevy Fica i Blahy zapadají do jejich rétoriky z poslední doby. Vůči Čaputové se vymezují dlouhodobě a Fico minulý týden ohlásil, že se strana musí zabývat hledáním kandidáta na prezidenta. Přímá volba se plánuje na rok 2024. Kromě toho Směr tvrdě vystupoval proti obranné dohodě Slovenska a Spojených států. Předtím opozice zase najela na vlnu bagatelizace koronaviru.

A teď začíná využívat nenávist vůči uprchlíkům z Ukrajiny a proruské naladění části populace. Přesně tu se totiž Směr do dalších voleb snaží zaujmout.