„Předseda vlády Slovenské republiky Robert Fico se omluvil z účasti na neformálním summitu Evropské rady a summitu Evropského politického společenství z důvodů zhoršených zdravotních těžkostí spojených s atentátem,“ uvedl úřad vlády. Více informací neposkytl.
Fico loni v květnu přežil pokus o atentát, když na něj po výjezdním zasedání vlády ve slovenské Handlové z bezprostřední blízkostí střílel útočník Juraj Cintula a vážně ho zranil. Premiérovi způsobil poranění v oblasti břicha, kyčelního kloubu, předloktí a palce na pravé noze. Fico kvůli vážným zraněním podstoupil operace.
Fico naposledy zrušil program ve čtvrtek 18. září, kdy jej očekávali v Žilině. Z práce jej tehdy podle úřadu vlády vyřadila viróza, napsal server Aktuality.sk. Připomněl, že v dubnu Fico nepřišel do televize TA3 na rozhovor s bývalým českým prezidentem Milošem Zemanem. Moderátor nejprve vysvětlil Ficovu absenci pracovními povinnostmi předsedy vlády, ale Zeman jej opravil: „Po tom zranění po atentátu se mu udělalo špatně. Informujte diváky pravdivě.“
Prezidenty a premiéry zemí Evropské unie na neformálním summitu EU v Kodani čekají dvě hlavní témata – společná evropská obrana a podpora Ukrajiny, která se již více než tři a půl roku brání ruské agresi. I v souvislosti s nedávným narušením vzdušného prostoru v několika členských státech EU ze strany Ruska budou šéfové států a vlád diskutovat také o možnostech, jak posílit evropskou obranu.
Slovenská média připomínají, že se Fico měl ve čtvrtek v Kodani setkat s německým kancléřem Friedrichem Merzem.
Merz se osobně angažoval ve snaze přesvědčit Fica, aby přestal bránit přijetí 18. balíčku sankcí EU proti Rusku, mířících zejména na energetický a bankovní sektor. Na konci května Merz pohrozil, že přitvrdí v přístupu ke Slovensku a Maďarsku, pokud budou nadále blokovat rozhodování Evropské unie. Fico ho za tento výrok kritizoval a označil ho za nepřijatelný. Nicméně Merz v červenci, kdy EU vzpomínaný balíček sankcí přijala, prohlásil, že je Ficovi vděčný, že nakonec se schválením sankčního balíku souhlasil. „Telefonoval jsem v posledních dnech se slovenským premiérem Robertem Ficem téměř denně,“ řekl tehdy.
Slovensko blokování balíčku sankcí zdůvodňovalo obavami ze záměru Evropské komise postupně ukončit dovoz ruského plynu do Evropské unie a žádalo záruky, že ho tento krok nepoškodí. Brusel pak garance Bratislavě poskytl.