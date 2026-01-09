Rusko pro nás není největší hrozba, prohlásil slovenský ministr Kaliňák

„My jsme nebyli ohroženi ze strany Ruské federace. Provokace za poslední tři roky ze strany Ruska směrem ke Slovenské republice neproběhly žádné. Jsou státy Severoatlantické aliance, které mají jako svou první hrozbu a prvního nepřítele nastavenou Ruskou federaci. K těmto zemím Slovensko nepatří,“ řekl Kaliňák po pátečním jednání vlády.
Podle dřívějších informací loni v září tři ruská vojenská letadla na 12 minut narušila estonský vzdušný prostor. Moskva tento incident, kterému zase předcházel vpád dvou desítek ruských dronů do vzdušného prostoru Polska, popřela.
Rozvědky evropských zemí varují před snahami ruských tajných služeb organizovat například výbuchy či žhářské útoky v Evropě. V roce 2024 se cizinec pokusil zapálit autobusové depo dopravního podniku v Praze, což tehdejší vláda označila za součást ruské „hybridní války“.
Kaliňák v pátek uvedl, že Bratislava se chce zaměřit na projekt obrany proti malým a středním dronům. Ministr v této souvislosti hovořil o obecné hrozbě například ze strany organizovaného zločinu, nikoliv jako reakci Bratislavy na případné ohrožení ze strany Ruska. To využívá drony při útocích na ukrajinském území. Drony nasazuje také Kyjev proti cílům v Rusku.
V minulosti slovenský ministr obrany také s odkazem na sovětskou okupaci Československa řekl, že „jednou ten Rus odejde, a to platí vždy“. Podložil tak svůj názor, že je lepší se vůči invaznímu vojsku lepší nebránit.