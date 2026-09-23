Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

NATO je k něčemu jinému, nemusíme reagovat na všechno, řekl Kaliňák

Autor: ,
  13:42aktualizováno  13:42
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Slovenský ministr obrany Robert Kaliňák (7. září 2026)

Slovenský ministr obrany Robert Kaliňák (7. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Západní politici usilují o válku s Ruskem, my bojovat nebudeme, řekl Fico (20....
Slovenský prezident Peter Pellegrini a ministr obrany Robert Kaliňák nastoupili...
Slovenský prezident Peter Pellegrini a ministr obrany Robert Kaliňák nastoupili...
Slovenský premiér Robert Fico s členy své vlády. Zleva ministr obrany Robert...
38 fotografií
Slovenská armáda je připravena chránit spojence v případě jejich vojenského napadení, během stávající hybridní války je ale třeba reagovat uvážlivě. Ve středu to řekl slovenský ministr obrany Robert Kaliňák. Premiér Robert Fico dříve podle opozice zpochybnil slovenský závazek vůči kolektivní obraně NATO.

„Severoatlantická aliance byla zřízena k reakci na plnohodnotné invaze. Ale v Evropské unii přibývají hlasy, že musíme rázně reagovat, pokud dojde k jakékoliv provokaci,“ řekl Kaliňák, který je Ficovým blízkým spolupracovníkem.

Ministr uvedl, že existuje zájem zapojit Evropskou unii do války na Ukrajině, jež se od února 2022 brání ruské vojenské invazi.

Například polský premiér Donald Tusk minulý týden s odkazem na informace zpravodajských služeb varoval před ruskými hybridními útoky s využitím dronů a raket proti evropským zemím, které podporují Ukrajinu.

Také podle českého prezidenta Petra Pavla by Moskva mohla podniknout například rozsáhlejší hybridní útok. Pavel se ale nedomnívá, že existovalo riziko přímého vojenského útoku na některou členskou zemi NATO.

Fico minulý týden prohlásil, že nechce, aby se Slovensko „stalo součástí nějakého vojenského konfliktu kvůli nějakému článku pět“, tedy zásadnímu bodu alianční smlouvy o tom, že útok na jednoho člena NATO je útokem na všechny.

Řekl také, že dokud bude premiérem, slovenští vojáci se nezúčastní žádného „vojenského dobrodružství, které vyprovokuje někdo z NATO“, neboť Západ podle něj jen hledá záminky pro válečný konflikt s Ruskem. Když pak Pavel označil tyto výroky za závažné, Fico reagoval slovy, že český prezident by jako bývalý generál NATO rád bojoval.

Český prezident následně za nebezpečné označil zpochybňování principu vzájemné pomoci členských zemí Aliance v případě útoku na některého z jejích členů.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.