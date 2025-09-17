„Musíme nejdříve mít podmínky k tomu, abychom nezařízli náš průmysl a naše hospodářství. Po neobnovení dodávek plynu přes Ukrajinu jsme země, která je na konci každého potrubí. Chceme diverzifikovat, ale musíme spoléhat na přenosové kapacity tras. Jsme odkázáni na milost a nemilost okolních zemí. To samé se týká i ropy,“ řekla Saková.
Ministryně dále sdělila, že svůj názor tlumočila v pondělí na schůzce s americkým ministrem energetiky Chrisem Wrightem ve Vídni. Wright minulý týden v Bruselu řekl, že Evropská unie by se mohla zbavit dovozu ruského plynu a ropy rychleji.
Americký prezident Donald Trump, kterého slovenský premiér Robert Fico dlouhodobě chválí, pak o víkendu prohlásil, že je připraven uvalit zásadní sankce na Rusko, pokud tak učiní všechny státy Severoatlantické aliance a přestanou kupovat ruskou ropu.
Ze zemí NATO je výrazným dovozcem ruské ropy Turecko. Nadále závislé na ruské ropě je kromě Slovenska také Maďarsko. Tamní ministr pro unijní záležitosti János Boka v úterý řekl, že „Washington má více pochopení pro maďarské a slovenské dodávky ruské ropy než Brusel“. Američané podle něj vnímají „speciální pozici Maďarska a Slovenska“. Ministr podle portálu Euractiv také dodal, že Budapešť s americkou vládou udržuje „přímý kontakt a nikoliv přes média“.
Slovenská rafinerie Slovnaft z maďarské skupiny MOL dříve začala dovážet jinou než ruskou ropu přes ropovod Adria, který vede z chorvatského přístavu Omišalj.
Provozovatel Adrie dříve tvrdil, že by dokázal plně pokrýt potřeby rafinerií MOL v Maďarsku a na Slovensku. MOL dříve vyjádřil pochybnosti ohledně toho, zda by uvedený jadranský ropovod dokázal dodat dostatek ropy v případě, že by se dodávky ropovodem Družba zcela zastavily. MOL také tvrdil, že doprava ropy prostřednictvím ropovodu Adria je kvůli tranzitním poplatkům příliš nákladná.
Dodávky ropovodem Družba v srpnu opakovaně narušily ukrajinské útoky na ruskou energetickou infrastrukturu. Ukrajina se od února 2022 brání ruské vojenské invazi.
Ukrajina loni neprodloužila smlouvu s Ruskem ohledně přepravy plynu přes své území na Slovensko. Rusko pak začalo dodávat plyn Bratislavě jinou trasou, jejíž přepravní kapacita je omezena. Fico zase vystupuje proti iniciativě Evropské komise ukončit dovoz ruského plynu do EU.