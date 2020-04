Slovensko ruší povinnou karanténu pro studenty při návratu z okolních zemí

BRATISLAVA Slovensko od pátku uvolní také pravidla pro cestování studentů do Česka, Maďarska, Polska a Rakouska. Při návratu do země nebudou muset nastoupit do karantény ve státem určených zařízeních. Karanténě se vyhnou také zahraniční studenti, kteří přijedou na Slovensko například kvůli absolvování zkoušek a předloží potvrzení o negativním výsledku testu na koronavirus.

Vyplývá to z nejnovějšího opatření slovenského hlavního hygienika, které zahrnuje i dříve oznámené zjednodušení přeshraničního cestování například pro pendlery. Kupříkladu v Česku studují tisíce Slováků. Výjimka ze státní karantény pro obyvatele Slovenska bude platit nejen pro studenty, ale i pro zájemce o studium v zahraničí, kteří do zmíněných zemí vycestují na přijímací pohovory na různé typy škol. Stejný režim se bude vztahovat na jednu doprovázející osobu. Pomoc pro cestovní ruch. Ministerstvo pro místní rozvoj chystá krizový plán do roku 2022 Pokud ovšem studenti a doprovod setrvají v zahraničí déle než 24 hodin, budou muset po návratu na Slovensko podstoupit test na koronavirus a do zjištění výsledků setrvat v domácí izolaci. Zástupci slovenských a českých vysokých škol tento týden uvedli, že uvolnění přeshraničního režimu pro vysokoškolské studenty a pedagogy by mělo být jedním z prvních kroků při otevírání hranic mezi Českem a Slovenskem po nouzovém stavu. Shodli se také, že po cestě do druhé země by pro studující a akademiky neměla platit povinná karanténa. Chorvatsko jedná se zeměmi EU o otevření hranic pro turisty. Cestovní ruch tvoří 20 procent HDP země Podle statistik českého ministerstva školství studuje na českých vysokých školách zhruba 46 400 cizinců, z toho přibližně 21 100 Slováků. Vysoké školy v ČR mají kolem 288 900 posluchačů. Slováci tak tvoří asi 7,3 procenta vysokoškolských studentů v Česku. Opatření slovenského hlavního hygienika také obsahuje dříve oznámené rozhodnutí, že Bratislava nakonec nebude od května vyžadovat od pendlerů z příhraničních oblastí při jejich vstupu do země potvrzení o negativním výsledku testu na koronavirus, aby nemuseli nastoupit do karantény. Volnější podmínky budou platit i pro zdravotníky a pečovatelky, jež cestují za prací do vybraných regionů Česka a Rakouska.