O chystaném mezivládním zasedání už dříve informoval portál Politico, podle něhož budou na programu figurovat především dodávky ruského plynu a ropy, jaderné palivo či otázka přístupu k ruským sportovcům. „Plánuje se projednání klíčových otázek vzájemné spolupráce v oblasti obchodu, ekonomiky, energetiky a kulturně-humanitární sféry,“ sdělila nyní ruská vláda.
Mezivládní komise, která se zabývá hospodářskou, vědecko-technickou spoluprací, byla neaktivní od února 2022, kdy Rusko zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu. Její poslední, 21. zasedání se konalo v Bratislavě 12. listopadu 2021.
Nadcházejícímu 22. zasedání budou předsedat ruský ministr vědy a vysokého školství Valerij Falkov a slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár, píše TASS. Podle agentury se na obnovení činnosti mezivládní komise dohodli ruský prezident Vladimir Putin a slovenský premiér Robert Fico. Šéf slovenské vlády tento týden nicméně podle portálu Teraz řekl, že zasedání komise je naplánováno na 25. listopadu.
Blanárova cesta vyvolala kritiku slovenské opozice, která se obává zesílení ruských zpravodajských aktivit na Slovensku i v Evropské unii.
Poslanec opoziční strany Svoboda a Solidarita Juraj Krúpa oznámil, že se jeho strana připravuje podat trestní oznámení kvůli „vlastizradě“, aby „chránila Slovensko a jeho spojence“.
Jeho kolega Ivan Novotný se domnívá, že zmíněné jednání je pouze záminkou pro setkání s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Podle Novotného se Moskva snaží dosáhnout zrušení limitu na počet svých diplomatů v Bratislavě, který je od března 2022 omezen na 15 diplomatů a 19 členů administrativního a technického personálu.
Blanár v e-mailu zaslaném médiím sdělil, že jednání se zaměří na energetické otázky a bezpečnost dodávek energie na Slovensko. Jednání o zrušení limitů na počet ruských diplomatů na Slovensku ministr označil za nesmysl, píše Denník N.
Setkání se uskuteční v době, kdy Moskva znovu nachází příležitosti na mezinárodních fórech, napsal web Politico. Spojené státy pozvaly Putina na prosincový summit G20 v Miami, zatímco Mezinárodní olympijský výbor (MOV) prozatímně zrušil pozastavení členství Ruského olympijského výboru a vyzval sportovní orgány, aby zmírnily omezení vůči ruským sportovcům.