Slovensko podá žalobu proti zákazu dovozu plynu z Ruska, oznámil Fico

  13:25aktualizováno  13:25
Slovensko podá žalobu proti rozhodnutí členských zemí Evropské unie postupně do začátku listopadu 2027 ukončit dovoz ruského plynu, řekl premiér Robert Fico. Bratislava svůj postup hodlá koordinovat s Maďarskem, jež ohlásilo v uvedené záležitosti stejné právní kroky. „Jsme přesvědčeni, že jde o standardní sankci a v případe sankcí se vyžaduje jednomyslnost,“ uvedl slovenský premiér.
Robert Fico (27. ledna 2026)

Robert Fico (27. ledna 2026) | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
Plynovod Jamal společnosti Gazprom je dlouhý přes čtyři tisíce kilometrů,...
Slovenský premiér Robert Fico a ruský diktátor Vladimir Putin v Číně (2. září...
ilustrační snímek


Země EU definitivně schválily postupný zákaz dovozu plynu z Ruska v pondělí. Návrh prošel, ačkoliv proti hlasovali ministři ze Slovenska a z Maďarska. S ohledem na zvolenou proceduru přijímání tohoto dokumentu nebyl k jeho schválení potřebný jednomyslný souhlas.

Toto rozhodnutí EU Fico označil za hloupé a ideologické, jakož i za dokončení energetické sebevraždy Unie.

Slovensko má s Ruskem kontrakt na dovoz plynu do roku 2034. V současnosti mají dodávky suroviny z Ruska na celkovém dovozu plynu na Slovensko méně než poloviční podíl. Plyn z Ruska do něj nyní proudí přes Turecko a další země, kapacita tohoto plynovodního propojení není dostatečná.

V minulosti Slovensko dováželo ruský plyn přes Ukrajinu, která předloni dohodu s Ruskem o jeho tranzitu neprodloužila. Ukrajina se už téměř čtyři roky brání ruské vojenské invazi.

Rusko bylo dlouhodobě největším dodavatelem zemního plynu do Evropy, podle unijního statistického úřadu Eurostat ještě v roce 2020 zajišťovalo téměř 40 procent spotřeby plynu v Evropské unii.

Po zahájení ruské invaze do sousední země západní státy zavedly četné sankce, jejichž smyslem je omezit Rusku příjmy z prodeje surovin, které financují válku. V roce 2025 ruský plyn představoval asi 13 procent dovozu do EU v hodnotě přes 15 miliard eur.

