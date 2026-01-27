Země EU definitivně schválily postupný zákaz dovozu plynu z Ruska v pondělí. Návrh prošel, ačkoliv proti hlasovali ministři ze Slovenska a z Maďarska. S ohledem na zvolenou proceduru přijímání tohoto dokumentu nebyl k jeho schválení potřebný jednomyslný souhlas.
Toto rozhodnutí EU Fico označil za hloupé a ideologické, jakož i za dokončení energetické sebevraždy Unie.
Slovensko má s Ruskem kontrakt na dovoz plynu do roku 2034. V současnosti mají dodávky suroviny z Ruska na celkovém dovozu plynu na Slovensko méně než poloviční podíl. Plyn z Ruska do něj nyní proudí přes Turecko a další země, kapacita tohoto plynovodního propojení není dostatečná.
V minulosti Slovensko dováželo ruský plyn přes Ukrajinu, která předloni dohodu s Ruskem o jeho tranzitu neprodloužila. Ukrajina se už téměř čtyři roky brání ruské vojenské invazi.
Rusko bylo dlouhodobě největším dodavatelem zemního plynu do Evropy, podle unijního statistického úřadu Eurostat ještě v roce 2020 zajišťovalo téměř 40 procent spotřeby plynu v Evropské unii.
Po zahájení ruské invaze do sousední země západní státy zavedly četné sankce, jejichž smyslem je omezit Rusku příjmy z prodeje surovin, které financují válku. V roce 2025 ruský plyn představoval asi 13 procent dovozu do EU v hodnotě přes 15 miliard eur.