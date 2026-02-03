Varšava v roce 2022, tedy za Andrejevova působení ve funkci ruského velvyslance v Polsku, vyhostila 45 ruských diplomatů, které podezírala ze špionáže. Předloni pak Andrejev ignoroval předvolání na polské ministerstvo zahraničí.
Andrejev se během svého varšavského působení několikrát výrazně zapsal do paměti Poláků. Už v roce 2015 například prohlásil, že Polsko spoluzavinilo 2. světovou válku a „zabránilo vytvoření koalice proti nacistickému Německu“.
Poté, co začala válka na Ukrajině, pak demonstranti Andrejeva polili červenou barvou, když se pokusil položit věnec k pomníku sovětských vojáků ve Varšavě. „Jsem hrdý na svého prezidenta Vladimira Putina,“ řekl poté. A o dva roky později ignoroval předvolání na polské ministerstvo zahraničí, které tehdy požadovalo vysvětlení incidentu, kdy ruská střela vletěla do Polska.
„Pan Andrejev se nikdy neměl stát velvyslancem na území této republiky. Považujeme to za obrovské selhání současné vládní koalice. S ohledem na jeho předchozí působení v Polsku je důvod předpokládat, že bude pokračovat v (takových) aktivitách na Slovensku,“ řekl poslanec PS a bývalý slovenský velvyslanec při NATO Tomáš Valášek.
Další poslanec PS a bývalý velvyslanec Slovenska při NATO Peter Bátor tvrdil, že nynější politika státu dovoluje vedoucím agentům přijít na Slovensko a v zemi začít budovat novou zpravodajskou síť.
Slovensko za bývalých vlád v letech 2022 a 2023 vyhostilo několik ruských diplomatů a rozhodlo o snížení počtu pracovníků ruského velvyslanectví na zhruba polovinu. Bratislava tehdy poukazovala na nahrávky, na nichž ruský vojenský přidělenec na Slovensku verboval několik slovenských občanů či jim odevzdával peníze za spolupráci.
Nynější slovenská opozice například v souvislosti s válkou na Ukrajině dlouhodobě obviňuje premiéra Roberta Fica z opakování ruské propagandy. Současná Ficova vláda po svém nástupu do úřadu v roce 2023 zastavila vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob. Fico zase opakovaně kritizoval přístup Evropské unie ke konfliktu na Ukrajině a také protiruské sankce, kterými Unie reaguje na ruskou vojenskou invazi do sousední země.