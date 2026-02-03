Na Slovensku je nový ruský velvyslanec. Je hrdý na Putina, Poláci po něm lili barvu

Autor: ,
  16:15aktualizováno  16:15
Nový ruský velvyslanec na Slovensku Sergej Andrejev v úterý předal prezidentovi Peteru Pellegrinimu své pověřovací listiny. Nejsilnější opoziční hnutí Progresivní Slovensko (PS) v reakci kritizovalo slovenské instituce za to, že diplomatovi udělily souhlas s působením v zemi, takzvaný agrément. Představitelé PS v této souvislosti poukázali na dřívější Andrejevovu práci v sousedním Polsku.
Ruského velvyslance v Polsku Sergeje Andrejeva demonstranti polili červenou...

Ruského velvyslance v Polsku Sergeje Andrejeva demonstranti polili červenou barvou, když se v poledne pokusil položit věnec k pomníku sovětských vojáků ve Varšavě. (9. května 2022) | foto: AP

Ruský velvyslanec v Polsku Sergej Andrejev přichází k památníku vojáků Rudé...
Ruský ambasador v Polsku Sergej Andrejev. (17. ledna 2020)
Ruského velvyslance v Polsku Sergeje Andrejeva demonstranti polili červenou...
Ruský velvyslanec v Polsku Sergej Andrejev přichází k památníku vojáků Rudé...
7 fotografií

Varšava v roce 2022, tedy za Andrejevova působení ve funkci ruského velvyslance v Polsku, vyhostila 45 ruských diplomatů, které podezírala ze špionáže. Předloni pak Andrejev ignoroval předvolání na polské ministerstvo zahraničí.

Andrejev se během svého varšavského působení několikrát výrazně zapsal do paměti Poláků. Už v roce 2015 například prohlásil, že Polsko spoluzavinilo 2. světovou válku a „zabránilo vytvoření koalice proti nacistickému Německu“.

Poté, co začala válka na Ukrajině, pak demonstranti Andrejeva polili červenou barvou, když se pokusil položit věnec k pomníku sovětských vojáků ve Varšavě. „Jsem hrdý na svého prezidenta Vladimira Putina,“ řekl poté. A o dva roky později ignoroval předvolání na polské ministerstvo zahraničí, které tehdy požadovalo vysvětlení incidentu, kdy ruská střela vletěla do Polska.

„Pan Andrejev se nikdy neměl stát velvyslancem na území této republiky. Považujeme to za obrovské selhání současné vládní koalice. S ohledem na jeho předchozí působení v Polsku je důvod předpokládat, že bude pokračovat v (takových) aktivitách na Slovensku,“ řekl poslanec PS a bývalý slovenský velvyslanec při NATO Tomáš Valášek.

Další poslanec PS a bývalý velvyslanec Slovenska při NATO Peter Bátor tvrdil, že nynější politika státu dovoluje vedoucím agentům přijít na Slovensko a v zemi začít budovat novou zpravodajskou síť.

Slovensko za bývalých vlád v letech 2022 a 2023 vyhostilo několik ruských diplomatů a rozhodlo o snížení počtu pracovníků ruského velvyslanectví na zhruba polovinu. Bratislava tehdy poukazovala na nahrávky, na nichž ruský vojenský přidělenec na Slovensku verboval několik slovenských občanů či jim odevzdával peníze za spolupráci.

Nynější slovenská opozice například v souvislosti s válkou na Ukrajině dlouhodobě obviňuje premiéra Roberta Fica z opakování ruské propagandy. Současná Ficova vláda po svém nástupu do úřadu v roce 2023 zastavila vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob. Fico zase opakovaně kritizoval přístup Evropské unie ke konfliktu na Ukrajině a také protiruské sankce, kterými Unie reaguje na ruskou vojenskou invazi do sousední země.

Vstoupit do diskuse

Komentář

Jsou staří digitálně diskriminovaní? Končící ombudsman Křeček nabídl zajímavé postřehy

Stanislav Křeček, ombudsman, veřejný ochránce práv (8. listopadu 2022)

Opozice chtěla propírat Macinkovy SMS, politici koalice ji nepouštějí ke slovu

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Na Slovensku je nový ruský velvyslanec. Je hrdý na Putina, Poláci po něm lili barvu

Ruského velvyslance v Polsku Sergeje Andrejeva demonstranti polili červenou...

Pastrňák přiletí do dějiště OH dříve, chystá se i na zahájení. Bude vlajkonošem?

Na pozadí českých vlajek slaví David Pastrňák srovnání se Spojenými státy.

Názor

Umíme nejen oteplování, ale i ochlazování? Co dělat s klimatem, když se nám rozjíždí pod rukama

Stejně jako jiné světové ledovce, i ten Františka Josefa rychle mizí. Podle...

První olympijský skandál? Krasobruslaři zakázali týden před startem hudbu z populárního filmu

Tomas-Llorenc Guarino Sabate

Přišli jste sem vykládat pohádky o hodnotách. Festival pokrytectví, řekl Babiš

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

JazzFestBrno slaví čtvrtstoletí. Stylově a s velkými jmény

Americká zpěvačka, baskytaristka a kontrabasistka Esperanza Spalding.

Tu radost vám neudělám, řekla Decroix a omluvila se za slovo svoloč. Označila tak vládu

Decroix se omluvila klubu ANO, aby neblokovala práci Sněmovny

Čína ukázala vesmírnou letadlovku jako ze Star Wars. Nemožné, kroutí hlavou experti

Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které...

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Kuba představil logo hnutí Naše Česko. Poprvé pořádně, vzkázal

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Úhel pohledu

Jde na náměstích o rozbití vlády, nebo celé země? Ekonomický rozměr konfliktů se stále opomíjí

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Petra Pavla, kterou svolal...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.