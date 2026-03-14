Slovensko na poslední chvíli odblokovalo prodloužení protiruských sankcí EU

Na sankčním seznamu Evropské unie je nyní více než 2 500 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování.
Důvodem pro uvalení sankcí byl podle EU podíl těchto fyzických a právnických osob na narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.
Slovensko usilovalo o vyřazení ruských miliardářů Michaila Fridmana a Ališera Usmanova z tohoto seznamu, přičemž Maďarsko tento požadavek podporovalo. Bratislava hrozila, že pokud nebudou vyřazeni, bude prodloužení sankcí vetovat.
Nejmenovaný diplomatický zdroj sdělil, že Slovensko od tohoto požadavku ustoupilo a že již byla zahájena písemná schvalovací procedura. Její výsledek by mohl být znám později dnešní den.