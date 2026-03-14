Slovensko na poslední chvíli odblokovalo prodloužení protiruských sankcí EU

  15:56aktualizováno  15:56
Slovensko přestalo blokovat prodloužení evropských sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy. Sankce země EU pravidelně každých šest měsíců prodlužují a pokud by nyní nebyly potvrzeny do nedělní půlnoci, přestaly by platit. Slovensko se dosud spolu s Maďarskem stavělo proti, potřeba je jednomyslný souhlas všech členských států unie.
Slovenský premiér Robert Fico (19. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Na sankčním seznamu Evropské unie je nyní více než 2 500 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování.

Důvodem pro uvalení sankcí byl podle EU podíl těchto fyzických a právnických osob na narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

Slovensko usilovalo o vyřazení ruských miliardářů Michaila Fridmana a Ališera Usmanova z tohoto seznamu, přičemž Maďarsko tento požadavek podporovalo. Bratislava hrozila, že pokud nebudou vyřazeni, bude prodloužení sankcí vetovat.

Nejmenovaný diplomatický zdroj sdělil, že Slovensko od tohoto požadavku ustoupilo a že již byla zahájena písemná schvalovací procedura. Její výsledek by mohl být znám později dnešní den.

