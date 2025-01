Mladý Slovák utratil zálohu za práci, vyděrači jej hodiny mučili na chatě

14:07

Peklem si prošel mladý Slovák, který před nástupem do práce v Německu utratil získanou zálohu. Poté, co nebyl schopen vrátit oněch 150 eur (3 750 korun), jej trojice mužů vylákala do obce Skalica u českých hranic a hodiny jej mučila. Nakonec ho pustili a mladík šel vše nahlásit policii. Vyděračům teď hrozí až patnáct let za mřížemi.