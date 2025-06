Chlapec byl začátkem června na plaveckém výcviku na termálním koupališti v obci Štúrovo. Dosud není jasné, zda se nakazil právě tam. Preventivně už je však zařízení Vadaš zavřené a čeká se na výsledky testů vody, uvádí televize Markíza.

V bratislavské nemocnici pak chlapec skončil minulou sobotu, a to s poškozením centrální nervové soustavy. Jako diagnózu lékaři brzy stanovili naegleriózu neboli primární amébovou meningoencefalitidu. Jejím původcem je jednobuněčný organismus Naegleria fowleri (Slzovička zhoubná).

Parazit, který se běžně vyskytuje v půdě a sladké vodě, se do těla může dostat nosem během koupele, například právě na termálních koupalištích. Mluvčí Vadaše řekl, že „pevně věří, že se nákaza nevyskytla ve Štúrově“. „Od té doby tu máme dalších dvacet tisíc lidí, kteří se koupali a byli u nás a tato nákaza se u nikoho jiného nevyskytla,“ dodal.

Améba v lidském těle napadá mozek, rozežírá ho a nákaza často končí smrtí. Jde o velmi vzácné onemocnění, říká v rozhovoru pro deník Sme infektolog Peter Sabaka, podle nějž je celosvětově ročně hlášeno kolem deseti případů.

„Stane se to náhodou. I když se měňavka při koupání dostane do nosu ve vodě, k tomu, aby způsobila nákazu, musí proniknout velmi hluboko do nosní dutiny. Tam může projít přes sliznici a přes kost, která odděluje nitrolební dutinu od nosní dutiny, a tak může dojít k rozvoji zánětu mozkových blan. V mozkomíšním moku se začne množit, vyvolá těžký zánět mozku a edém mozku,“ uvádí lékař s tím, že symptomy nákazy jsou nespecifické a mohou to být třeba bolesti hlavy nebo zvracení.

Projeví se zhruba do týdne a stav se pak rychle zhoršuje. I při správné léčbě přežijí podle odborníka jen zhruba tři procenta nakažených. Parazitovi podlehl i jedenáctiletý chlapec. „Je nám to všem velmi líto, ale navzdory maximálnímu úsilí lékařů a všech zdravotníků Národního ústavu dětských chorob, kteří se o dítě starali, se život chlapečka nepodařilo zachránit,“ řekla mluvčí ústavu.

Velkou epidemií naegleriózy si v šedesátých letech prošlo i Československo. Améba tehdy zabíjela v lázních v Ústí nad Labem. Lékaři tehdy smrtící amébu neznali a léky, které pacientům nasadili, nezabíraly. Všichni nakažení měli stejný, neobyčejně prudký průběh a během pár dnů zemřeli. Totéž se opakovalo o rok později. Na příčinu úmrtí se přišlo až po šestnácti letech.