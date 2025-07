Slyšel jsem zvuky a ucítil úder do břicha. Fico popsal atentát, útočníka neviděl

„Slyšel jsem zvuky, které jsem neidentifikoval jako střelbu ze zbraně. Současně jsem pocítil prudký úder do oblasti břicha. Absolutně jsem nezaevidoval nějakého člověka, který by se podobal obviněnému,“ popsal Fico při výslechu moment útoku a okolnosti, které v polovině loňského května předcházely samotnému atentátu na něj.

Premiér řekl, že po konci výjezdního jednání vlády ve městě Handlová vyšel pozdravit skupinu lidí. Ti stáli na místním náměstí před budovou, kde kabinet zasedal. Fico dále vzpomínal, že jeho pozornost tam upoutala jedna starší paní. V této skupince byl také střelec.

„Otočil jsem se směrem k zemi. Těch zvuků bylo čtyři nebo pět, pokud si pamatuji,“ popsal Fico. V tu chvíli k němu přiběhli lidé z úřadu na ochranu ústavních činitelů. „Potom jsme se společně dostali do auta, které mě odvezlo do Handlové na polikliniku, kde mi bylo poskytnuto první ošetření,“ pokračoval premiér, kterého se vyšetřovatelka podle listu Sme ptala i na jeho aktuální zdravotní stav.

Fico řekl, že asi po deseti týdnech od atentátu přestal chodit o berli, ale že má výrazně omezené možnosti pohybu v levé noze, protože mu projektil rozdrtil kyčelní kloub. Vzhledem k těmto zraněním bude muset zřejmě podstoupit výměnu kyčelního kloubu levé nohy, řekl také. „Nadále u mě přetrvávají poměrně výrazné trávicí obtíže. Musím speciálně vybírat stravu,“ dodal.

Nyní dvaasedmdesátiletý Cintula podle obžaloby z bezprostřední blízkosti vystřelil na Fica pětkrát z pistole a vážně ho zranil. Premiér pak musel podstoupit operace.

Obžalovaný po přehrání nahrávky řekl, že vůči Ficovi nikdy nepociťoval nenávist, jen hněv, a to hlavně tehdy, když premiér nazval zástupce kulturní obce duchovními bezdomovci. Těmito slovy Fico loni na jaře označil kritiky slovenské ministryně kultury Martiny Šimkovičové, kterou za její kroky a rozhodnutí v oblasti kultury dlouhodobě kritizuje část umělců i opozice.

Soud přehrál také nahrávky z místa střelby, kterou zachytily kamery městské policie a také regionální televize. Ta záznam zveřejnila už dříve. Tříčlenný soudní senát zatím nevyslechl žádného svědka. Podobně jako v úterý také ve středu žalobkyně kromě jiného jiné četla závěry znaleckých posudků, tentokrát například k použité pistoli CZ 75B.

U soudu zazněly i přepisy dřívějších vyjádření obžalovaného v příspěvcích na sociální síti či e-mailech, ve kterých Cintula v minulosti kritizoval Fica a výsledky posledních parlamentních voleb na Slovensku. Ty předloni vyhrála Ficova strana Směr-sociální demokracie. Cintula také psal o tom, že se uzavřel do sebe. Po útoku pak v dopisu uvedl, že Ficovi dal milost, neboť by měl být na invalidním vozíku, a že necítí lítost.

Obhajoba zpochybňuje tvrzení žaloby, že její klient spáchal trestný čin teroristického útoku. Původně byl Cintula v případu stíhán za pokus o úkladnou vraždu, za který by mu hrozil trest vězení pětadvacet let či doživotí. Cintula původně navrhoval dohodu o vině a trestu pod podmínkou, že dostane trest dvanácti let vězení. To však žalobkyně odmítla, neboť podle ní by v souladu se zákonem měl trest trvat nejméně dvacet let.

Soud ve středu odpoledne jednání přerušil a proces bude pokračovat v srpnu. Předseda senátu Igor Králik stanovil také další termíny hlavního líčení, a to na září a říjen.