Cintula u soudu mimo jiné kritizoval politiky, že manipulují s lidmi. Svůj čin zdůvodnil přesvědčením, že tímto způsobem lze přetrhnout řetěz zla a pomoci vyčerpané zemi.
„Střílel jsem ne proto, že má někdo jiný názor, ale proto, že systematicky ničí tuto zemi. Moje odpověď byla výkřikem proti strachu, který paralyzuje celou společnost. Výstřel byl výkřikem nesouhlasu a varováním. Zbavil jsem se strachu, který mě ničil,“ řekl dvaasedmdesátiletý Cintula v závěrečné řeči, během níž se neubránil emocím. Dodal, že se mu ulevilo, když se dozvěděl, že Fico útok přežil.
15. května 2024
Obžalovaný tvrdil, že odmítá násilí. Vzápětí však uvedl, že v krajní nouzi je násilí nutnou reakcí. Podle něj se nyní už čtyřnásobný slovenský premiér Fico vzdálil lidem a opilý mocí začal ohýbat pravdu. Označil přitom za arogantní Ficovy výroky týkající se novinářů, opozice či bývalé prezidentky. Tyto výroky považuje za důkaz, že Ficovi chybí respekt k institucím a k občanům, a je přesvědčen, že Slovensku hrozí autokracie.
Předseda soudního senátu napomínal obžalovaného, že se v závěrečné řeči dlouho věnuje svému předchozímu životu a práci horníka, nikoliv útoku na Fica. Cintula oponoval, že považuje za potřebné popsat svůj život, aby byly jasné pohnutky jeho činu. Pak řekl, že některé připravené pasáže nepřednese. Opakovaně hovořil o nepravosti ve společnosti, o pokrytectví a o falešném vlastenectví. Dříve odmítl u soudu vypovídat a vyjadřoval se jen k některým důkazům.
„Ne každý útok na veřejného činitele je terorismem. Osobu poškozeného nelze ztotožňovat s vládou Slovenské republiky,“ řekl v závěrečné řeči Cintulův obhájce Namir Alyasry. Dodal, že Cintula měl hněv jen vůči Ficovi, nikoliv proti celé vládě. Soudu navrhl, aby Cintulu uznal vinným z trestného činu útoku na veřejného činitele, za který by obžalovanému hrozil značně mírnější trest než za zločin teroristického útoku.
Podle advokáta až agent nasazený na Cintulu ve vazbě naváděl útočníka k vyjádřením ohledně dopadů jeho činu na fungování vlády. Nahrávky z rozhovorů agenta a Cintuly soud pouštěl v neveřejné částí hlavního líčení, které začalo letos v červenci. Alyasry také namítal nezákonnost výslechu útočníka po jeho zadržení, neboť mu podle něj nebylo oznámeno, že jím zvolený advokát obhajobu nepřevzal.
Cintula po svém zadržení útok na šéfa vlády zdůvodňoval nesouhlasem s politikou kabinetu či zrušením elitního útvaru slovenské prokuratury. Žalobkyně dříve poukázala také na Cintulovo další vyjádření, kterým vládu ve vztahu k EU označil za jidášskou. Chtěl také, aby pokračovala vojenská podpora Ukrajině. Její poskytování Kyjevu ze státních zásob Ficův kabinet po předloňském nástupu do úřadu zastavil.
Cintula, kterého policisté zadrželi hned po střelbě, byl původně stíhán za pokus o úkladnou vraždu. Za ni lze uložit i méně přísný trest než pouze doživotí, které trestní zákoník stanoví u teroristického útoku. Soud však může využít právní úpravy, která mu umožňuje odsouzenému mimořádně snížit výši trestu. V takovém případě ovšem nelze v Cintulova případu při odsouzení za teroristický útok vyměřit trest kratší než dvacet let vězení.
Atentátník na Fica pětkrát vystřelil z bezprostřední blízkosti loni v květnu, když Fico po výjezdním zasedání vlády v Handlové přišel pozdravit lidi na náměstí. Premiérovi způsobil poranění v oblasti břicha, dále kyčelního kloubu, předloktí a palce na pravé noze. Fico následně podstoupil operace.
„Obžalovaný je opoziční politický aktivista. Spouštěčem atentátu byla obrovská míra nenávisti, kterou šířila část opozice,“ tvrdil Ficův právní zástupce Lindtner. Stejný názor dlouhodobě zastává i Fico, byť důkazy o přímém propojení útočníka s opozičními stranami neposkytl a takové důkazy nezazněly ani u soudu. Cintula se zúčastnil některých protestů proti nynější vládě.
Podle Lindtnera střelba byla politicky motivovaným útokem s cílem změnit politickou mapu Slovenska. Tvrdil, že při posuzování teroristického útoku není podstatné, zda obžalovaný chtěl či nechtěl Fica zabít. Cintula se u soudu už dříve hájil tím, že Fica chtěl pouze zranit. Ministerský předseda, který v případu vystupuje jako poškozený, se hlavního líčení neúčastní. Rozsudek nad obžalovaným vynese soud 21. října, oznámil předseda soudního senátu.
8. července 2025