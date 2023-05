Nechtěl vraždu Kuciaka ani dalších, pustil soud Kočnera. Zsuzsové dal 25 let

„Jednoduše řečeno, fuj našemu soudnictví,“ řekla po vynesení rozsudku matka zavražděné Kušnírové Zlatica. „Spravedlnost nejen s přelepenýma očima, ale i se sluchátky na uších,“ podotkl podle Denníku N také Kuciakův otec Jozef. Obě rodiny se odvolají. „Nenecháme to tak,“ řekli při odchodu ze soudní síně. „Děti nám zabijí a... Hanba,“ dodala pak Kušnírová.

V novém projednávání soud Kuciakův případ spojil s obžalobou z přípravy nedokonaných vražd dvou prokurátorů Maroše Žilinky, Petera Šufliarského a dnešního speciálního prokurátora Daniela Lipšice. V této kauze čelili obžalobě čtyři lidé, kromě Kočnera a Zsuzsové ještě podnikatel Dušan Kracina a Srb ze slovenského podsvětí Darko Dragić.

Zsuszová je podle soudu vinna v případu Žilinka a Šufliarský, vinnou ji uznal i v obvinění z nedovoleného ozbrojování. Kočnerova volavka je vinna rovněž v případu Kuciak, pokračoval soud s tím, že si vraždu objednala. Rodiče zavražděných se během čtení průběhu zločinu rozplakali. Soud uvedl, že vraždy a objednávky vražd organizovala.

Dostala za to souhrnný trest 25 let vězení s maximální ostrahou, přičemž tři roky bude mít i ochranný dohled. Kuciakově rodině také musí zaplatit odškodné ve výši 1490 eur a nemajetkovou újmu 80 tisíc eur. Rodině Martiny Kušnírové pak má zaplatit rovněž 80 tisíc eur nemajetkové újmy.

U Kočnera však soudci v případě vražd Kuciaka a Kušnírové potvrdili původní osvobozující rozsudek. Nevinný je pak i v případech nedokonaných vražd Lipšice, Žilinky a Šufliarského. Kočner tak zůstává vinen jen z nedovoleného ozbrojování.

V kauze Žilinka je vinen také Kracina, který podle verdiktu vytvářel podmínky k vykonání vražd. Dostal osm let vězení, včetně dvou let ochranného dohledu a léčení na psychiatrii pro patologické hráčství. V případě připravované vraždy tehdejšího advokáta Lipšice však nikoho neodsoudili, protože se podle soudu neprokázalo, že se skutek vůbec stal. Dragiče osvobodili a propustili z vazby.

Nepomohly ani nové důkazy

Investigativní novinář a jeho snoubenka byli zavražděni 21. února 2018. Specializovaný trestní soud v roce 2020 Kočnera i Zsuzsovou obžaloby z podílu na jejich vraždě zprostil. Podle tehdejšího verdiktu podnikatel s kontakty na slovenské podsvětí i tamní politiky o plánu vraždy nevěděl a redaktora portálu Aktuality.sk chtěl jen zdiskreditovat.

Kuciak ve svých článcích poukazoval na Kočnerovu podezřelou ekonomickou činnost, což mohlo podnikateli překazit plánovaný vstup do politiky. Žalobci tak tvrdili, že právě proto si Kočner Kuciakovu vraždu objednal – aby se mu pomstil a zbavil se ho. Zsuzsová podle obžaloby zločin zprostředkovala.

Nejvyšší soud osvobozující verdikt v roce 2021 zrušil a případ vrátil soudu první instance k opětovnému projednání, a to i z důvodu mnoha chyb a nelogických postupů. Mezitím se navíc objevily další důkazy, píše list Sme. Jmenuje například USB disk, na němž jsou podrobné záznamy od komanda, které Kuciaka sledovalo. Kočner měl díky tomu před vraždou přehled o tom, co novinář se snoubenkou dělá, v kolik odjíždí do práce i co si cestou koupil.

Dalším důkazem byly šifrované zprávy, které si Kočner se Zsuzsovou posílal v aplikaci Threema. Nyní měl soud vzít v potaz, že šifry jako „zub“, „sníh“ nebo „svrab“ zřejmě odkazují na Kuciaka a plán vraždy. V minulém líčení soudci připustili jen doslovný výklad těchto a dalších výrazů. Mezi důkazy pak nyní patří i neobvykle vysoký tep Zsuzsové, který jí naměřily hodinky ráno po vraždě. Nicméně ani tyto důkazy zřejmě soud nepřesvědčily o tom, že si Kočner vraždu objednal.

Obhájci žádali, aby byli Kočner i Zsuzsová zproštěni obžaloby, žalobci naproti tomu chtěli doživotí. Závěrečné řeči u Specializovaného trestního soudu skončily minulý týden. Za Kuciakovu vraždu, při níž zemřela i jeho snoubenka Martina Kušnírová, si už ve vězení odpykávají dlouholeté tresty tři lidé, a sice zprostředkovatel Zoltán Andruskó, řidič Tomáš Szabó a vrah Miroslav Marček.

„Výsledkem jednání Mariana Kočnera, pro které ho navrhuji uznat vinným, není, že život novináře, advokáta nebo prokurátora je cennější než život kteréhokoliv zavražděného člověka, ale je to útok na samotnou instituci – tisk, prokuraturu, advokacii,“ řekl dozorový prokurátor Daniel Mikuláš s tím, že to jsou instituce, které ve společnosti zajišťují informování či dodržování zákona.

Jde tak podle něj o útok na samotné institucionální základy uspořádání společnosti. Dodal, že u Kočnera ani Zsuzsové nevidí možnost nápravy.

Kočner si v současnosti odpykává devatenáct let vězení za padělání směnek. Zsuzsovou soud dříve pravomocně potrestal jednadvaceti lety vězení za podíl na vraždě bývalého primátora obce Hurbanovo Lászlóa Basternáka. Tento trest nicméně soud v pátek zrušil a nahradil ho souhrnným trestem.